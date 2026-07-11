فرق روشن تحدد مدربيها.. والفتح انتظار

حدَّدت كافة فرق دوري روشن السعودي لكرة القدم مدربيها للموسم الجديد، باستثناء الفتح الذي اقترب من تعيين خالد العطوي، رسميًّا، مدرِّبًا لفريقه.

وكشف ناديا الاتحاد والشباب، مساء الجمعة، عن اسمَي مدربَي فريقيهما الجديدين، واختارا المدرسة الألمانية.

واستعان الاتحاد بينز فيسينج، المدرب السابق لجامبا أوساكا الياباني، واستقطب الشباب توماس ليتش، المدرب السابق لريد بول سالزبورج النمساوي.

وتعرَّف جمهور كل فريقٍ في «روشن» على مدرِّبه للموسم المقبل، سواءً كان جديدًا أو مستمرًّا من الموسم الماضي، إلا الفتح، الذي لم يُعلن حتى الآن عن اسم قائد الدفة الفنية في 2026ـ2027.

ويوشك النادي الأحسائي على الإعلان عن تعاقده مع العطوي، كما أفادت «الرياضية» الخميس على موقعها الإلكتروني.

وارتفع عدد المدربين الجدد إلى ثمانيةٍ، من بينهم الأسترالي آنج بوستيكوجلو مع النصر، حامل اللقب.

واستقطب الدرعية، الصاعد، البرتغالي برونو لاج، واستعان الاتفاق بالأسترالي آرثر باباس، ووقع اختيار التعاون على الصربي زاركو لازيتيتش.

وفضَّل ناديا الفيحاء والخليج خبرة الدوري السعودي، وتعاقد الأول مع البرازيلي فابيو كاريلي، المدرب السابق للاتحاد والوحدة وضمك، والثاني مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدرب السابق للأهلي والتعاون والفتح.

ويستمر تسعة مدربين مع فرقهم، منهم الإيطالي سيموني إنزاجي مع الهلال، والألماني ماتياس يايسله مع الأهلي، والإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز مع القادسية.

وجدَّد الحزم الثقة في التونسي جلال قادري، وهو ذاته ما فعله الرياض مع البرازيلي ماوريسيو دولاك، والخلود مع الإنجليزي ديس باكينجهام.

وكافأ ناديا أبها والفيصلي، العائدان إلى الدوري، مدربَيهما بالإبقاء عليهما. ويُسجِّل الأول عودته تحت قيادة الكرواتي دامير بوريتش، بينما جدَّد الثاني عقد الإيطالي جيوفاني سوليناس.

كذلك، تستمرُّ العلاقة التعاقدية بين نيوم والمدرب الفرنسي كريستوف جالتييه.

ومع اقتراب تعيين العطوي في الفتح، ستصل نسبة الفرق التي اختارت التغيير في القيادة الفنية إلى 50%. وينطلق موسم «روشن» 13 أغسطس المقبل، ويُختتم بعد 34 جولةً 29 مايو 2027.