سكالوني: لا أتخيّل ميسي تحت قيادة جوارديولا

أوكد ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، أن "التانجو" لا يستسلم أبدًا، قبل مواجهة سويسرا ضمن الدور ربع النهائي لكأس العالم 2026، فجر الأحد، في كانساس سيتي.

وتأهل حامل اللقب بسهولةٍ من دور المجموعات، لكنَّه واجه مقاومةً شديدةً من الرأس الأخضر ومصر في دورَي الـ 32 وثمن النهائي.

وسجَّل المنتخب الأمريكي الجنوبي 11 مباراةً بلا هزيمةٍ في كأس العالم، فيما يسعى إلى أن يصبح أول منتخبٍ يحتفظ باللقب منذ البرازيل عام 1962.

وقال سكالوني في مؤتمرٍ صحافي قبل المباراة على ملعب أروهيد: "تشجيع الأرجنتين يتعلَّق بالشغف، ودائمًا بوصفنا فريقًا لا نستسلم أبدًا".

وبيَّن المدرب الأرجنتيني أنه تأثَّر كثيرًا بعد مشاهدته طفلًا صغيرًا يُعبِّر عن دعمه للاعبين، وتابع: "نحن، الجهازُ الفني واللاعبون، نلعب كرة القدم من أجل هذا، ولا نلعب من أجل الفوز فقط. عندما تعيش تلك اللحظات التي تنبع من القلوب، يراودك شعورٌ رائعٌ حقًّا. حينما ترى طفلًا في العاشرة من عمره يقول هذه الأشياء، ويتحدَّث بهذا الشغف، والجميع يهتف باسم الأرجنتين، يكون ذلك مؤثِّرًا للغاية، وهذا هو الإرث الذي أريده".

وستُعيد مباراة ربع النهائي على ملعب أروهيد النجم ليونيل ميسي إلى المكان الذي سجَّل فيه ثلاثيةً بالمباراة الأولى للأرجنتين في النسخة الجارية عندما فازت على الجزائر 3ـ0.

ويتساوى مهاجم إنتر ميامي الأمريكي مع الفرنسي كيليان مبابي برصيد ثمانية أهدافٍ في صراع الحذاء الذهبي، كما أصبح الهدَّاف التاريخي لكأس العالم برصيد 21 هدفًا في مسيرته بفارق هدفٍ واحدٍ أمام مهاجم ريال مدريد الإسباني.

وشدَّد سكالوني على أن نجمه سيبقى الأفضل طالما أراد ذلك، وأضاف: "ميسي في عمر 39 عامًا. قد يعتقد بعضهم أنه لن يكون قادرًا على الارتقاء إلى مستوى التحدِّي، لكنني قلت من قبل: طالما يريد، سيظلُّ الأفضل. لا أقول ذلك لأنني أدرِّبه، بل لأنني أعتقد أنه إذا أراد، فسيواصل كونه الأفضل".

واستطرد: "نحن الذين نراه يتدرَّب، والذين نشاهده يفعل أشياءَ رائعةً اليوم، لا يمكننا حتى تخيُّل كيف كان في الـ 23 من عمره عندما كان في برشلونة الإسباني تحت قيادة بيب جوارديولا".

وأشار سكالوني إلى أن سويسرا، مع قائدها المؤثِّر جرانيت تشاكا، ستكون خصمًا صعبًا في دور الثمانية، وقال: "لديهم تاريخٌ طويلٌ في كأس العالم. لديهم لاعبون ذوو خبرةٍ كبيرةٍ بدنيًّا. إنهم أقوياء، لذا ستكون مباراةً صعبةً بالتأكيد. نحن نحترمهم كثيرًا، كما نحترم باقي المنافسين. لقد أقصوا كولومبيا، وكانت تُقدِّم أداءً رائعًا في هذه البطولة".

وفي حال فازت الأرجنتين على سويسرا، ستواجه في نصف النهائي الفائز من لقاء إنجلترا والنرويج، علمًا أن إسبانيا ستلاقي فرنسا بهذا الدور في دالاس.