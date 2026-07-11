آديبايو يضرب هيرو في ميامي

وجَّه بام آديبايو، لاعب فريق ميامي هيت الأمريكي الأول لكرة السلة، إلى تايلر هيرو، زميله السابق في الفريق، لكمةً خلال مشادةٍ، السبت، في لاس فيجاس، وفق تقاريرَ إعلاميةٍ.

وذكرت شبكة "إي أس بي أن"، أن الحادثة وقعت في ملعب تدريبٍ داخل فندقٍ في لاس فيجاس.

وأفادت مصادرُ لصحيفة "ذا أثلتيك" بأن آديبايو، وبعد تبادلٍ للكلمات، تقدَّم نحو هيرو، ودون تردُّدٍ، وجَّه له لكمةً.

ويبدو أن الخلاف نجم عن تعليقاتٍ، أدلى بها هيرو على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتقاله إلى ميلووكي باكس في صفقةٍ شهدت انتقال النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو إلى هيت، خلال يونيو الماضي.

وكان هيرو انتقد قدرات آديبايو الهجومية ضمن تعليقاتٍ بشأن عقد التمديد الأقصى الذي حصل عليه لاعب الارتكاز من ميامي.

وقبل انتشار خبر المشادة، تحدَّث هيرو بإيجابيةٍ عن علاقته مع هيت، وزملائه السابقين خلال مقابلةٍ على بث "برايم" لمباراةٍ في الدوري الصيفي بين فريقي الشباب التابعين لهيت وباكس.

وقال اللاعب: "الأمور كلها محبةٌ في ميامي، ورأيت بعض اللاعبين والجهاز الفني. نحن جميعًا على ما يرام في ميامي".

ولدى مغادرته الملعب، سُئِل هيرو عن الواقعة مع آديبايو، فاكتفى بكلمةٍ واحدةٍ: "لا تعليق"، حسبما أوردته صحيفة "ساوث فلوريدا صن سنتينل".