مارتينيز: قرارات التحكيم قضية إعلامية

ر فض ليساندرو مارتينيز، مدافع المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، الجدل الدائر حول التحكيم في كأس العالم 2026.

وأكد اللاعب، أن "الحكام قدَّموا أداءً ممتازًا" بعد أن انتقدت مصر القرارات التحكيمية في خسارتها المثيرة 2ـ3 أمام المنتخب الأمريكي الجنوبي ضمن دور الـ 16.

وتأهلت ‌الأرجنتين إلى ربع نهائي البطولة بعد أن قلبت تأخرها بهدفين إلى فوزٍ لصالحها في آخر ⁠11 دقيقةً على ⁠نهاية اللقاء.

وأثارت المباراة شكاوى من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن استخدام تقنية الفيديو المساعدة VAR، لا سيما في إلغاء هدف مصطفى زيكو عند الدقيقة 62، الذي كان سيضاعف تقدُّم المنتخب القادم من شمال إفريقيا.

ودافع بيير لويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي "فيفا"، حينها عن ⁠الحكام رافضًا مزاعم التحيُّز لأي منتخبٍ، مؤكِّدًا أنهم عملوا باستقلاليةٍ.

وقال مارتينيز للصحافيين ردًّا على سؤالٍ ‌عمَّا إذا كان لديه ما يقوله بشأن التحكيم في البطولة: "كلا، لا ‌شيء على الإطلاق. أعتقد أنهم يقدِّمون أداءً ممتازًا. هذا أمرٌ ‌يخصكم في وسائل الإعلام بإثارة الجدل أحيانًا. نحن نهتمُّ بتقديم أفضل ما لدينا على أرض الملعب، ولا شيء أكثر من ذلك".

وتلعب الأرجنتين أمام سويسرا، السبت، ضمن دور الثمانية في كانساس سيتي.



وأبدى مارتينيز احترامه للمنتخب الأوروبي، مشدِّدًا في الوقت ذاته على ضرورة الاستمرار في التركيز على ⁠أدائه الخاص، وتابع: "كما ⁠هو الحال دائمًا، ما يُميِّز هذا الفريق، هو احترام المنافس. إذا وصلت سويسرا إلى هذه المرحلة، فذلك لأنها تتمتَّع بقدراتٍ كبيرةٍ. لقد شاهدنا مباراتها أمام كولومبيا، ونرى أنها تحاول تقديم أفضل أداءٍ دائمًا. إنها قويةٌ جدًّا بدنيًّا، وفي الكرات الثابتة أيضًا، وستكون مباراةً رائعةً لأن كلا المنتخبين يحاولان تقديم أفضل مستوى".