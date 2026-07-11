بعد 50 مباراة.. ديوك يودّع أستراليا

أعلن ميتشيل ديوك، مهاجم المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم، اعتزال اللعب على المستوى الدولي، ليُنهي مسيرةً، امتدَّت أكثر من عقدٍ من الزمن، خاض خلالها 50 مباراةً دوليةً.

ومثَّل اللاعب، البالغ 35 عامًا، أستراليا بكأس العالم 2022 في قطر، وسجل هدفًا ‌برأسه في مرمى تونس، ‌ليحقق ⁠أول فوزٍ لبلاده ⁠في البطولة منذ 12 عامًا.

ولعب ديوك دورًا رئيسًا في مسيرة أستراليا للتأهل إلى كأس العالم 2026 بإحرازه هدف الفوز أمام السعودية ⁠في التصفيات، العام الماضي.

ومع ذلك، ‌لم ‌يتم استدعاؤه إلى التشكيلة النهائية للبطولة الجارية في ‌أمريكا الشمالية.

وقال اللاعب في ‌بيانٍ، السبت: "بعد تفكيرٍ طويلٍ، حان الوقت لأعلن رسميًّا اعتزالي كرة القدم على المستوى الدولي. كطفلٍ نشأ في ‌أستراليا، كنت أحلم بارتداء القميص ذي اللونين الأخضر والذهبي ⁠ولو ⁠لمرَّةٍ واحدةٍ، لذا أعدُّ تمثيل بلدي 50 مرَّةً حلمًا تحقَّق 50 مرَّةً، وشرفًا لم أعدَّه أبدًا أمرًا مفروغًا منه".

وأضاف: "على الرغم من أنني سأحتفظ بكل الذكريات إلا أن تسجيل هدفٍ لصالح أستراليا في كأس العالم 2022 يظل أبرز لحظةٍ في مسيرتي. لقد كان ارتداء قميص منتخب بلادي، وتمثيله أعظم شرفٍ في حياتي".