كين: أتمنى الوصول إلى مستوى الرئيس الأمريكي

أكد هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، أنه لعب الجولف مع دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، واصفًا التجربة بالخيالية، مثنيًا على أداء الرئيس في اللعبة. وكان ترامب كشف للصحافيين، الأسبوع الماضي، عن أنه لعب الجولف مع كين، واصفًا مهاجم إنجلترا بأنه لاعبُ ‌كرة قدمٍ ‌رائعٌ، ولاعبُ جولفٍ جيدٌ.

وفي ‌حديثه ⁠قبل مباراة النرويج، السبت، ضمن ربع نهائي كأس العالم 2026، ذكر كين أن جولة الجولف جرت ببالم بيتش في ولاية فلوريدا قبل نحو 18 شهرًا، وتابع: "قدَّمت أداءً جيدًا لأكون ‌صادقًا. الرئيس ترامب دعاني للعب ‌عندما كنت في بالم بيتش، وبكل تأكيدٍ تقول نعم ‌عندما يدعوك الرئيس إلى مكانٍ ما".

وأضاف: "مجرد رؤيته كانت تجربةً خياليةً إلى حدٍّ بعيدٍ، وبالطبع لعب الجولف معه. إنه يجيد لعب الجولف بصراحةٍ، وآمل أن ‌أتمكَّن من اللعب بمستواه عندما أبلغ سنَّه. نعم، كانت تجربةً ⁠فريدةً، ⁠وأنا ممتنٌّ لأنه دعاني للعب".

من جهته، أثنى ترامب عبر منصته "تروث سوشال" على مهاجم بايرن ميونيخ الألماني عقب فوز إنجلترا 3ـ2 على المكسيك في دور الـ 16، إذ كتب: "الإنجليزي هاري كين لاعبٌ رائعٌ".

وكشف الرئيس الأمريكي في اليوم التالي عن أنهما لعبا الجولف معًا، وقال: "كين لاعبٌ رائعٌ، ولعبت الجولف معه، وأنا معجبٌ به كثيرًا. إنه لاعبُ جولفٍ جيدٌ. إنه رائع حقًّا".