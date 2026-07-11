رحلة النرويج التاريخية تصطدم بـ«الأسود الثلاثة»

يلتقي منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم مع نظيرة النرويجي، منتصف ليل السبت، في مواجهة مرتقبة تحتضنها ميامي، تجمع بين هاري كاين، قائد «الأسود الثلاثة»، وإيرلينج هالاند، نجم «الفايكنج» في صراع بين اثنين من أبرز هدافي العالم، ضمن منافسات ربع نهائي مونديال 2026.

وقاد كاين زملاءه لتجاوز مواجهة شاقة أمام المكسيك في دور الـ16 على ملعب «أستيكا»، وانتهت بفوز الإنجليز 3ـ2، على الرغم من إكمالهم المباراة بعشرة لاعبين.

وسجل مهاجم بايرن ميونيخ الألماني ستة أهداف حتى الآن، ليسهم في وصول «الأسود الثلاثة» إلى الدور ربع النهائي.

وأمطر هالاند، منذ وصوله إلى أمريكا، الشباك بسبعة أهداف، أسهمت في قيادة النرويج إلى أبعد مرحلة في تاريخها بكأس العالم.

وتضمن المشوار التاريخي للمنتخب النرويجي بقيادة ستاله سولباكن، مدرب الفريق، إقصاء البرازيل، مصحوبًا باحتفالات لاعبي وجماهير النرويج على طريقة «التجذيف»، التي حولت الملاعب في مختلف أنحاء أمريكا إلى ما يشبه سفن الفايكينج البشرية العملاقة.

وتلقت إنجلترا، التي يُدربها الألماني توماس توخيل، دفعة معنوية بعودة الثلاثي ديكلان رايز، ومارك جيهي، وريس جيمس، إلى الحصة التدريبية الأخيرة قبل اللقاء مساء الجمعة، بعدما عانوا من المرض والإصابات.

وتُنظم المباراة على ملعب «هارد روك» وسط أجواء حارة ورطبة، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 مئوية.

والفائز من الواجهة المرتقبة، يواجه الأرجنتين أو سويسرا في نصف النهائي، ثم إذا انتصر سيلتقي بفرنسا أو إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026.