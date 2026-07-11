كين يعادل روني.. ويتجنب الوحش

رفض الإنجليزي هاري كين الانجرار إلى مقارنات مع إيرلينج هالاند في الوقت الذي يستعد فيه قائد منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم للعب أمام النرويج في دور الثمانية بكأس العالم، ما قد يسهم إلى حد ما في تحديد الفائز بجائزة الحذاء الذهبي للبطولة.

ويتخلف كين عن المهاجم النرويجي بهدف واحد، إذ سجل هالاند سبعة أهداف، ويطارد كلاهما المتصدرين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي، اللذين أحرز كل منهما ثمانية أهداف.

وتجنب كين، الذي فاز بجائزة الحذاء الذهبي ‌في كأس العالم ‌2018، الإجابة بلباقة عند سؤاله عن المهاجم الأفضل.

وقال كين ​للصحافيين، ⁠الجمعة: «من ​المستحيل أن ⁠أجيب على هذا السؤال.. أولًا، أعتقد أننا لاعبان مختلفان تمامًا تقريبًا. أعلم أننا مهاجمان مخضرمان، لكننا نلعب في مركزين مختلفين تقريبًا».

وأضاف: «أرى نفسي لاعبًا مختلفًا على الرغم من أني أسجل الأهداف نفسها. ربما أحب أن ألمس الكرة أكثر قليلًا، لكن يمكنني أيضًا اللعب في مركز المهاجم الصريح».

ومع ذلك، كال اللاعب الإنجليزي «32 عامًا» المديح لمنافسه، وقال: «إيرلينج مذهل. بدنيًا، هو آلة ووحش. إن قدرته على إنهاء الهجمات في أعلى مستوى، وسجله التهديفي يتحدث ⁠عن نفسه بالتأكيد».

وأضاف: «أحترمه كثيرًا، لاعبًا وزميلًا محترفًا. وبالطبع، آمل ‌أن يمر بيوم هادئ، لكني أعتقد أن ‌أداءه العام خلال الأعوام القليلة الماضية يتحدث عن نفسه. ​إنه لاعب رائع».

وعلى الرغم من أن الجوائز ‌الفردية في متناول اليد، يصر كين على أن نجاح الفريق يظل أولويته.

وزاد: «هدفي الأساسي ‌الفوز بكأس العالم مع إنجلترا، وليس الحصول على الحذاء الذهبي».

وبيّن: «لكني أعلم أيضًا أني المهاجم. رأس الحربة. لذا، إذا سجلت أهدافًا، فسيساعد ذلك الفريق بالتأكيد».

وسيعادل كين رقم وين روني القياسي أكثر لاعبي الميدان خوضًا للمباريات الدولية مع منتخب ‌إنجلترا بواقع 120 مشاركة، عندما يواجه النرويج على ملعب ميامي، السبت.

وأردف كين: «بالتأكيد أنا فخور للغاية بالوصول إلى عدد ⁠المباريات الدولية التي ⁠خاضها وازا ـ اللقب الشهير لوين روني ـ أحد أعظم لاعبي إنجلترا على الإطلاق». وأضاف: «لا أحب أن أتطلع بعيدًا في المستقبل. أحب أن أركز على شهر واحد أو ستة أسابيع في كل مرة، وأضع لنفسي أهدافًا صغيرة على مدار الموسم». وتابع: «من الواضح أن هذا الموسم مبشر جدًا من هذه الناحية، لكن لا تزال هناك مباريات مهمة يجب خوضها. لذا أعتقد أن هذا ما يبقيني متعطشًا نوعًا ما».

وكال توماس توخيل، مدرب إنجلترا، المديح لقائد فريقه. وقال توخيل: «نتحدث عنه في كل مباراة لأنه هو من يحسم جميع المواجهات لمصلحتنا». وأضاف: «إنه قائدنا، ويقود الفريق بتقديم نفسه قدوة. إنه في أفضل حالة بدنية في حياته وفي ذروة مسيرته المهنية. يضع النجاح الجماعي للفريق فوق اعتبارات المجد ​الشخصي. إنه مستعد للقيادة بتقديم ​نفسه قدوة ودفع الجميع إلى الأمام، ومستعد دائمًا لتحمل المسؤولية وتقديم الأداء الجيد ومساعدتنا دائمًا. إنه لشرف كبير أن يكون قائدًا للفريق، وشرف كبير أن أكون مدربه».