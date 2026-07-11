الأهلي.. الجاهزية تغيب جالينو عن زالفيلدن

تقلصت فرص مشاركة البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أمام بينتسجاو زالفيلدن النمساوي عند الـ 06:30 من مساء السبت، في أولى مباريات القطب الجداوي التجريبية في معسكره الخارجي، لعدم الجاهزية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجهاز الطبي بالنادي يرغب بإكمال جالينو برنامجه التأهيلي قبل دخوله التدريبات الجماعية، بعد عودته من الإصابة بتمزُّقٍ في الرباط الجانبي، وفي غضروف القدم اليمنى أمام النصر في الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي، نهاية إبريل الماضي.

وبيّن المصدر أن التجربة ستشهد الحضور الأول للأرميني إدوارد سيبرتسيان، والجامبي أبو بكر سيدي، اللذين تم التعاقد معهما الصيف الجاري، فيما يغيب الثنائي الأجنبي التركي ميريح ديميرال والبرازيلي روجر إيبانيز، بعد أن تم منحهما إجازة استثنائية، عقب فراغهما من المشاركة مع منتخبي بلادهما في بطولة كأس العالم.

ويواصل لاعبو الأهلي تدريباتهم اليومية بمعسكر النمسا، الذي انطلق قبل أسبوع في مدينة سالفيلدن، تحت إشراف الألماني ماتياس يايسله، قبل السفر، 16 يوليو الجاري، إلى البرتغال، لبدء المرحلة الثانية من المعسكر حتى الـ 28 من الشهر ذاته.

ويواجه الأهلي، 15 يوليو الجاري، هولشتاين كيل الألماني، ثم ريو آفي البرتغالي في 19 منه، ويلعب مع فيتوريا جيماريش في 24 من الشهر ذاته، قبل أن يخوض مباراتين في اليوم ذاته 28 يوليو أمام بورتيمونينسي البرتغالي عند الـ 01:00 ظهرًا، وفولهام الإنجليزي في الـ 08:00 مساءً.

وبعد العودة من معسكره الإعدادي، الذي يمر بمرحلتين في النمسا والبرتغال، يواجه الأهلي نظيره أبها، 6 أغسطس المقبل.