مانشستر سيتي يستقطب الموهبة

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، السبت، تعاقده مع الشاب جيريمي مونجا، لاعبًا للفريق الأول لكرة القدم، قادمًا من ليستر سيتي، بعقد يمتد حتى عام 2031.

وقال مونجا، في التصريح الأول له بعد الانتقال إلى صفوف «السماوي»: «عندما علمت أن مانشستر سيتي مهتم ⁠بالتعاقد معي، أدركت على الفور ‌أن ‌هذا هو الخيار ​الصحيح لي».

وأضاف اللاعب الجديد: «بالنسبة لأي لاعب كرة قدم ‌شاب، فإن الانضمام إلى هذا النادي الرائع هو حلم أصبح حقيقة».

وكشفت تقارير صحافية عالمية أن مونجا، ‌الذي أتم ‌17 عامًا، ‌الجمعة، انضم ⁠إلى ​سيتي في ⁠صفقة تبلغ قيمتها 13 مليون دولار، تشمل المزايا الإضافية.

وأصبح مونجا، الذي ‌يلعب مع منتخب إنجلترا تحت 19 عامًا، ثاني أصغر ⁠لاعب ⁠يُشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما خاض أولى مبارياته مع الفريق الأول في ليستر سيتي العام الماضي، وظهر في 37 مباراة في المسابقات كافة مع الفريق، من بينها سبع ​في الدوري الممتاز.