فيسينج.. تلميذ شميدت ورجل المال والأعمال

في ليلة شتوية قارسة البرودة من ليالي مدينة دويسبورج، كان الشاب البالغ من العمر 28 عامًا يجلس وحده، يمسك بركبته المتألمة. الإصابة المزمنة التي لم تشفَ، على الرغم من كل المحاولات، أنهت حلم اللاعب، وفتحت صفحة جديدة. في تلك اللحظة قرر ينز فيسينج أن يعتزل كرة القدم مبكرًا، وأن يبني مستقبلًا مختلفًا تمامًا.

ولد ينز في الثاني من يناير عام 1988 في مدينة جروناو الصغيرة بولاية شمال الراين ويستفاليا.

نشأ في بيئة متواضعة، لكنها كانت غنية بحب الكرة، منذ الخامسة من عمره، كان يركض على ملاعب الحي البسيطة، مثل ملعب بوتيرلاندشتراسه، يحلم بأن يصبح لاعبًا.

في عام 1993 انضم إلى فريق الشباب في نادي إس جي جروناو، حيث قضى أعوامه الأولى حتى 2001، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية شالكة 04 الشهيرة، ثم يكمل مشواره الشبابي في برويسن مونستر.

هناك، برز ظهيرًا أيسر موهوبًا، واكتشفه المدربون المحليون.

في عام 2007، صعد إلى الفريق الأول تحت قيادة المدرب روجر شميدت، الذي سيصبح معلمه الأبرز.

لعب 85 مباراة، وسجل هدفين، ثم انتقل إلى بوروسيا مونشنجلادباخ، حيث خاض ثلاث مباريات في البوندسليجا عام 2010. استمر بعدها في الدوريات الألمانية مع سك بادربورن وإم إس في دويسبورج، حتى بلغ إجمالي مبارياته الاحترافية نحو 108 مباريات.

وفي عام 2009، توج رياضي العام من الاتحاد الرياضي الألماني، لكن الإصابة كانت أقوى.

في 2014، اضطر للاعتزال، لم ييأس فيسينج، حصل على رخصة التدريب، وبدأ رحلة جديدة من الصفر.

تولى تدريب فريق الدرجة الخامسة 1. إف سي جيفنبيك لخمسة أعوام كاملة «2014ـ2019»، ثم عاد مساعدًا للفريق الثاني في مونشنجلادباخ.

كان الحظ يعيد لم شمل تلميذ بمعلمه، انضم إلى روجر شميدت في بي إس في آيندهوفن عام 2021، ثم تبعه إلى بنفيكا عام 2022، حيث شغل منصب المساعد وتولى تدريب الفريق مؤقتًا عام 2023. مر بعدها بتجربة في ريد بول سالزبورج عام 2025.

وفي يناير 2026، جاءت الفرصة الكبرى، تولى تدريب جامبا أوساكا الياباني، مدرب رئيسًا للمرة الأولى في دوري النخبة.

لم يخيب الظن، في 16 مايو 2026، قاد الفريق للفوز بلقب دوري أبطال آسيا الثاني بعد انتصار مثير 1ـ0 على النصر في النهائي.

وبعد أشهر قليلة فقط، في يوليو 2026، وصل فيسينج إلى السعودية ليتولى مهمة تدريب الاتحاد بعقد يمتد حتى 2028، خلفًا للبرتغالي سيرجيو كونسيساو، يحمل معه طموحًا كبيرًا يتمثل بإعادة الفريق العريق إلى منصات التتويج بعد موسم خالٍ من الألقاب.

على الرغم من كل هذه الرحلة الدولية، ظل فيسينج مرتبطًا بجذوره، يعود إلى جروناو مرتين أو ثلاث مرات كل عام، يحتفل بيوم ميلاده مع عائلته، ويلتقي أصدقاء الطفولة.

وبجانب التدريب، بنى عالمًا تجاريًا ناجحًا، أسس مشاريع في مجال اللياقة البدنية والصحة، مثل FiveHomeFitness، وأكمل دراسات في إدارة الأعمال، ليصبح رائدًا في عالم المال والرياضة معًا.

على ساحل البحر الأحمر، يجلس فيسينج، يحتسي قهوته، وعقله مشغولًا بإعادة الفرح إلى شارع الصحافة، معقل النمر الجريح.