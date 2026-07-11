زيدان يخطف كأس البولو في بريطانيا

حقق السعودي عمرو زيدان، لاعب البولو، لقب «كأس البولو الخيرية الملكية»، ضمن الفريق الذي يقوده الأمير ويليام آرثر فيليب لويس، أمير ويلز، في المباراة المنظمة في وندسور البريطانية، بحضور جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لشركة الدرعية.

وتوّج زيدان بعد مشاركة فريقه في المباراة الخيرية السنوية، التي تُعد من أبرز فعاليات البولو في بريطانيا، وتنظم برعاية أمير ويلز، وتخصص عوائدها لدعم عدد من المبادرات، والمؤسسات الخيرية.

وتأتي مشاركة زيدان امتدادًا لحضوره المستمر في البطولة خلال الأعوام الماضية، إذ يُعد من الأسماء المعتادة في المنافسات الدولية، منها: «كأس البولو الخيرية الملكية»، التي تشهد مشاركة نخبة من لاعبيّ البولو، والشخصيات البارزة من مختلف دول العالم.