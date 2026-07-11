هندي يقترب من معسكر ميرلو

اقترب نادي التعاون من التوقيع مع عبد الرحمن هندي، لاعب وسط فريق العروبة الأول لكرة القدم «درجة أولى»، خلال فترة الانتقالات الصيفية، المقررة من 22 يوليو إلى 6 سبتمبر 2026 وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الإدارة شرعت باستخراج التأشيرة الأوروبية «شنجن»، تمهيدًا لدخول اللاعب في التدريبات في مدينة ميرلو الهولندية تحت قيادة الصربي زاركو لازيتيتش.

وتدرج هندي «23 عامًا» في الفئات السنية بنادي الفيحاء، قبل الانتقال في صيف 2024 إلى جرش.

وفي موسم 2025، وقعت إدارة نادي العروبة مع اللاعب، وشارك بصفوفه في 27 مباراة بدوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بمجموع 2018 دقيقة، وسجل هدفين وصنع واحدًا، وتبلغ قيمته السوقية 275 ألف يورو.

ودخل التعاون، 5 يوليو الجاري، معسكرًا بمدينة ميرلو الهولندية، يستمر حتى 5 أغسطس المقبل، ويتضمن أربع مواجهات تجريبية.

وكانت إدارة النادي أعلنت، الخميس، عن موافقتها على بيع المدة المتبقية من عقد الفنزويلي رينيه ريفاس، مدافع الفريق، إلى نادي الوحدة الإماراتي.