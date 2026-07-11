أتلتيكو مدريد يخطف هيولماند بـ46 مليونا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، السبت، تعاقده مع الدنماركي مورتن هيولماند، لاعبًا للفريق الأول لكرة القدم، قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي، بموجب عقد مدته خمسة أعوام.

وكشفت وسائل إعلام عالمية عن قيمة العقد المُبرم بين الطرفين، والمُقدر بـ46 مليون دولار.

وخاض لاعب الوسط الدنماركي، صاحب الـ27 عامًا، 141 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف، وقدم ⁠12 تمريرة حاسمة لمصلحة ‌سبورتنج، ‌بعد انضمامه للفريق البرتغالي قادمًا ​من ليتشي ‌الإيطالي عام 2023.

وقاد هيولماند الفريق للتتويج بلقب الدوري البرتغالي مرتين متتاليتين في موسمي 2023ـ2024 و2024ـ2025، إضافة إلى كأس البرتغال.

وشارك ‌اللاعب الدنماركي في 27 مباراة دولية مع منتخب بلاده، منذ ظهوره ⁠الدولي ⁠الأول في عام 2023.

وعُرف لاعب الوسط المدافع بقدرته على استخلاص الكرة، وقوته البدنية وتمكنه من قراءة المباراة.

ويأتي انضمام هيولماند في أعقاب تعاقد أتلتيكو مع الإسباني أليكس جريمالدو، الظهير الأيسر، قادمًا من باير ​ليفركوزن خلال ​الانتقالات الصيفية الجارية.