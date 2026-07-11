من هو ليتش معلم الرياضيات ومدرب الشباب الجديد؟

في 26 أغسطس 1968، وُلد توماس ليتش مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، الجديد بمدينة شتوتجار جنوب ألمانيا وسط بيئة عائلية شكلت ملامح انضباطه ومسيرته المهنية اللاحقة.

عمل والده مهندسًا ميكانيكيًا في إحدى الشركات الصناعية الألمانية، وكانت والدته تعمل معلمة في مدرسة ابتدائية.

عاش طفولة هادئة في مقاطعة بادن فورتمبيرغ، وجمع في نشأته بين حب العلوم والرياضة بتشجيع من والديه.

بدأ ليتش الذي يبلغ طوله 1.90 متر، ويزن نحو 84 كيلوجرامًا ممارسة كرة القدم في سن مبكرة لاعبًا في صفوف الأندية المحلية للهواة في منطقته، وتلقى أبجديات اللعبة الأولى في الفئات السنية لنادي إس في دبليو إسلينغن، ولم يمتلك مسيرة احترافية لافتة لاعبًا، فاقتصرت مشاركاته على أندية الهواة والدرجات الأدنى مثل نادي بونلاندن في دوري الأوبرليجا.

اكتشف موهبته التدريبية وقدرته على القيادة والتنظيم مسؤولو نادي في إف بي أوبريسلينغن، ومنحوه فرصة العمل لاعبًا ومدربًا في الوقت ذاته بين عامي 1997 و2000، اتجه بعد ذلك إلى صقل موهبته بالدراسة الأكاديمية، والتحق بالجامعة لدراسة الرياضيات والعلوم الرياضية، وحصل على شهادة دبلوم المعلمين ليصبح مؤهلاً للتدريس.

عمل ليتش معلمًا رسميًا لمادتي الرياضيات والرياضة في المدارس الألمانية، وانتقل عام 2009 إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، وشغل هناك منصب معلم في المدرسة الألمانية لعدة أعوام.

التحق بالعمل في منظومة ريد بول سالزبورج النمساوية عام 2012، وتولى في البداية تدريب فريق تحت 16 عامًا، وعُين مديرًا رياضيًا للأكاديمية بتوصية من المدير الرياضي للمنظومة آنذاك رالف رانجنيك، وتدرج في المناصب ليتولى تدريب فريق تحت 18 عامًا، وعمل مساعدًا لمدرب الفريق الأول.

قاد فريق ليفيرينغ التابع للمنظومة في دوري الدرجة الثانية النمساوي بين عامي 2015 و2017، وأشرف على تطوير عدد كبير من المواهب الشابة، وتولى تدريب الفريق الأول لنادي ريد بول سالزبورج مؤقتًا في مباراتين عام 2015، وقاد الفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا للشباب.

خاض تجارب تدريبية متنوعة شملت تدريب نادي إرتسغيبيرغه آوه الألماني عام 2017، وتولى قيادة نادي أوستريا فيينا النمساوي بين عامي 2018 و2019.

حقق أبرز نجاحاته التدريبية مع نادي فيتيسه آرنهم الهولندي الذي أشرف على تدريبه بين عامي 2020 و2022، وقاد الفريق إلى نهائي كأس هولندا عام 2021، وبلغ معه ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في أول ظهور قاري للنادي.

وانتقل بعد ذلك إلى الدوري الألماني الممتاز ليتولى تدريب نادي بوخوم بين عامي 2022 و2024، ونجح في إبقاء الفريق في دوري الأضواء خلال موسمه الأول.

عاد إلى لتدريب فريق ريد بول سالزبورج في ديسمبر 2024 بموجب عقد يمتد حتى صيف 2027، وقاد الفريق في منافسات الدوري النمساوي الممتاز والمنافسات الأوروبية حتى فبراير الماضي قبل ان يعينه الشباب الجمعة مدربا له.