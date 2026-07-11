النصر يخير دوران بين أبها أو الوجهة الجديدة

طلبت إدارة نادي النصر من وكيل أعمال الكولومبي جون دوران، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، البحث عن وجهة جديدة، أو الالتحاق بالمعسكر الأصفر في أبها، الأحد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة النادي العاصمي تسعى لإغلاق هذا الملف قبل انطلاق المعسكر الخارجي في مدينة لشبونة البرتغالية، 25 يوليو الجاري، ويستمر حتى الخامس من أغسطس المقبل.

وضم النصر اللاعب في يناير 2025، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي، بعقد يمتدُّ حتى صيف 2030.

وأعار القطب العاصمي دوران في صيف العام ذاته إلى فنربخشة قبل أن يرحل إلى زينيت سانت بطرسبرج الروسي على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2026.

ولعِب المهاجم المولود عام 2003، 18 مباراةً مع النصر، مسجلًا 12 هدفًا، فيما أحرز مع فنربخشة خمسة أهداف في 21 مباراة، ومع زينيت هدفين في تسعة لقاءات.

وانطلقت مسيرة المهاجم الكولومبي مع نادي إنفيجادو الكولومبي، ومنه انتقل إلى شيكاغو فاير الأمريكي قبل الوصول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.