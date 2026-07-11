سويسرا.. أغرب مواجهة في تاريخ المونديال

تحتفظ ذاكرة السويسريين بأحداث نادرة وغريبة خلال مباراة منتخبهم الأول لكرة القدم بربع نهائي المونديال قبل 72 عامًا في 1954، حين كانت تحتفل باستضافتها كأس العالم.

في أواخر يونيو، على ملعب «لا بونتاز» في مدينة لوزان، التقى أصحاب الأرض بجيرانهم النمساويين في ربع النهائي.

كان يومًا لن ينساه أحد ممن عاشوه، ارتفعت الحرارة ذلك اليوم إلى 40 درجة مئوية، تحت الشمس اللاهبة، فيما لا يتجاوز معدل يونيو في لوزان عادة 26 درجة.

أطلق الناس على هذه المواجهة لاحقًا «هيتزاشلاخت فون لوزان»... معركة الحرارة في لوزان.

في أقل من أربع دقائق، بين الدقيقة 16 والدقيقة 19، هزّت سويسرا الشباك ثلاث مرات. الجماهير تهتف، والنمساويون ينظرون حولهم مذهولين. ثلاثة أهداف نظيفة، والمباراة تبدو محسومة، لكن تحت تلك الشمس القاسية، انقلبت الصورة فجأة.

استيقظ المنتخب النمساوي كمن أُعيدت إليه روحه، في ثلاث دقائق فقط «من 25 إلى 27»، سجّل ثلاثة أهداف متتالية، معادلًا النتيجة ثم لم يتوقف، هدف رابع في الدقيقة 32، وخامس في الدقيقة 34.

الجماهير السويسرية في حالة صدمة، قبل نهاية الشوط الأول بقليل، قلّصت سويسرا الفارق، لينتهي الشوط بنتيجة خيالية: 5ـ4 للنمسا.

تسعة أهداف في شوط واحد، رقم قياسي في تاريخ المونديال لم يُكسر حتى اليوم.

لم تهدأ المعركة في الشوط الثاني، في الدقيقة 53 سجّل النمساويون الهدف السادس، وفي الـ60 ردّت سويسرا بهدفها الخامس.

وبينما يلهث الجميع من الحر والإرهاق، جاء الحسم في الدقيقة 76 بهدف نمساوي سابع.

انتهت المباراة 7ـ5 للنمسا، في أعلى نتيجة تهديفية في تاريخ كأس العالم حتى الآن.

وما زاد الغرابة أن كورت شمايد، حارس المرمى النمساوي، كان يعاني من فرط الحرارة الشديد منذ الدقائق الأولى، كاد ينهار، لكن المعالج جوزيف أولريخ ظل بجانبه طوال المباراة خارج الخطوط، إذ لم تكن التبديلات مسموحة، يصبّ عليه الماء البارد، يدلكه بالإسفنجة المبللة، ويهديه كيف يقف وكيف يتحرك.

يُروى أن شمايد فقد وعيه بين الشوطين، وأنه بعد صافرة النهاية احتفل مع زملائه دون أن يتذكر شيئًا مما حدث، ظل كذلك حتى وفاته عام 2007، لم يستعد ذكريات تلك المعركة الحارقة أبدًا.

فجر الأحد، بعد أكثر من سبعة عقود، تعود سويسرا إلى ربع النهائي، للمرة الرابعة في تاريخها حين تواجه الأرجنتين بحثًا عن حلم طال انتظاره: بلوغ المربع الذهبي للمرة الأولى.