الموت يغيب آدامز بعد وداع المونديال

أعلنت وزارة الرياضة في جنوب إفريقيا، السبت، وفاة جايدن آدامز، لاعب خط وسط المنتخب الأول لكرة القدم، ​الذي شارك في جميع مباريات فريقه الثلاث في دور المجموعات بكأس العالم 2026.

ولم يتم الكشف عن سبب وفاة آدامز «25 عامًا» الذي شارك في التشكيلة الأساسية للفريق في مباراتي المجموعة الأولى أمام المكسيك والتشيك، ودخل بديلًا في المباراة التي فاز ‌فيها منتخب ‌بلاده 1ـ0 على كوريا ​الجنوبية، ‌التي ⁠ضمنت للفريق ​تأهله لل⁠مرة الأولى إلى أدوار خروج المغلوب.

وكان آدمز يلعب في صفوف نادي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، وساعد الفريق في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا في موسم 2025ـ2026.

وذكر اتحاد لاعبي كرة القدم ⁠في جنوب إفريقيا، الهيئة الرسمية ‌التي تمثل اللاعبين ‌في البلاد، في بيان: «فقدت كرة ​القدم في جنوب إفريقيا ‌لاعبًا موهوبًا، وأحد المخلصين لهذه الرياضة، ‌وشاب في مقتبل العمر كانت مسيرته لا تزال واعدة بالكثير».

كما عبّلا جايدن ماكنزي، وزير الرياضة في جنوب إفريقيا، عن تعازيه.

وقال ماكنزي في بيان: «تشاطر ‌البلاد عائلة اللاعب، وزملاءه في الفريق، وملايين المشجعين، أحزانهم، بعد أن واكبوا ⁠رحلة ⁠صعوده من لاعب واعد في أكاديمية ناديه إلى لاعب دولي في المنتخب الوطني».

ولم يرد نادي صنداونز واتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم فورًا على طلبات رويترز للتعليق.

وتدرب آدامز في أكاديمية نادي ستيلينبوش في جنوب إفريقيا، وانضم إلى صفوف صنداونز في يناير 2025.

وخاض أول مباراة دولية أمام الموزمبيق عام 2022، ​وشارك في 13 مباراة ​دولية، وسجل هدفين كانا في تصفيات كأس العالم 2026.