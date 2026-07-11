ريتيجي يقترب من العودة في جيرونا

اقترب الإيطالي ماتيو ريتيجي، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، من إنهاء برنامجه التأهيلي، ودخول التدريبات الجماعية، خلال المعسكر الحالي في جيرونا الإسبانية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبدأ ريتيجي تدريباته اللياقية، وبينها الدراجة، في المعسكر الخارجي، قبل يومين من وصول زملائه، 3 يوليو الجاري.

وتعرض ريتيجي لكسر في مفصل الكاحل خلال مواجهة الشباب، التي انتهت بالتعادل 1ـ1، أبريل الماضي، ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، ما غيَّبه حتى نهاية الموسم، وخضع على إثر ذلك لتدخل جراحي في إسبانيا، وفترة تأهيل نحو شهرين.

ويستمر معسكر القادسية استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد في جيرونا حتى 26 يوليو الجاري، على أن ينضم اللاعبون الدوليون إلى بقية زملائهم في وقت لاحق بعد انتهاء فترة الراحة المقررة لهم.