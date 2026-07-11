مليون تنقل بطل العالم إلى التعاون

أتمت إدارة نادي التعاون إجراءات التعاقد مع المغربي يونس البحراوي قادمًا من فريق كوكب مراكش الأول لكرة القدم، الصيف الجاري، حسبما كشفته مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وذكرت المصادر ذاتها أن قيمة انتقال المهاجم «مواليد 2005» بلغت مليون يورو، إضافة إلى بند يضمن لنادي كوكب مراكش الحصول على 30 في المئة من قيمة أي بيع مستقبلي لعقد اللاعب لأي نادٍ آخر.

ومن المتوقع أن يسافر صاحب الـ 21 عامًا والمتوج بلقب بطل العالم تحت 20 عامًا أغسطس الماضي، إلى مدينة ميرلو الهولندية مقر معسكر الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الفحوصات الطبية قبل الانخراط في التدريبات الجماعية.

وخلال الموسم الماضي لعب البحراوي 20 مباراة في الدوري المغربي نجح خلالها بتسجيل 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.