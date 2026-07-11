4 تجريبيات تجهز الاتفاق في إسبانيا

حدد الجهاز الفني في فريق الاتفاق الأول لكرة القدم أربع مباريات تجريبية حتى الآن خلال معسكره الإعدادي في إسبانيا من 8 يوليو الجاري الى 20 الشهر ذاته، حسب مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وطبقًا للمصادر عينها، سيواجه الاتفاق فريقًا إنجليزيًا وآخر إسبانيًا، إلى جانب فريقين أوروبيين، ضمن البرنامج الذي وضعه الأسترالي آرثر باباس مدرب الفريق.

ميدانيًا، ركز الجهاز الفني في الحصة الصباحية السبت على الجوانب البدنية، من خلال تدريبات لياقية مكثفة، إلى جانب إدراج تمارين اليوغا بهدف تعزيز التركيز والجاهزية الذهنية، قبل أن يخضع اللاعبون لبرنامج استشفائي للتعافي من الأحمال التدريبية.

وفي الفترة المسائية، تحولت التدريبات إلى الجانب الفني، إذ فرض باباس عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم الحصة بمناورة طبق خلالها اللاعبون الأفكار الفنية التي عمل عليها الجهاز الفني، ضمن البرنامج الإعدادي للمعسكر.