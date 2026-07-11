تشيلسي يودّع المُنقذ

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، السبت، وفاة كين بيتس، رئيس مجلس الإدارة السابق، عن عمر 94 عامًا في موناكو.

وأصدر النادي اللندني بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «لن ننسى أبدًا إصرار كين ‌على القتال من أجل تشيلسي في الأوقات العصيبة، ودفع الفريق نحو الفوز بالبطولات».

وخلال ⁠فترة ⁠وجوده في تشيلسي، أسس بيتس مؤسسة «ملاك أرض تشيلسي» غير الهادفة للربح، التي أمنت بشكل فعال مستقبل ملعب «ستامفورد بريدج» وأبعدت المطورين العقاريين الذين كانوا يتطلعون لإعادة تطوير الموقع.

ونعت رابطة مشجعي تشيلسي بيتس في بيان صحافي أيضًا، جاء فيه: «كان كين أحد أهم الشخصيات في التاريخ الحديث لنادي تشيلسي لكرة القدم، وبتوليه المسؤولية خلال واحدة من أصعب فترات النادي، لعب دورًا حاسمًا في تأمين مستقبل الفريق في ​ستامفورد بريدج، والمساعدة ​في وضع الأسس للنجاح الذي تلا ذلك».

ويُعد بيتس، رجل الأعمال المولود في لندن العاصمة البريطانية، ثالث أطول رؤساء تشيلسي بقاء في منصبه، إذ أمضى 22 عامًا في قيادة النادي بعد شرائه مقابل مبلغ رمزي قدره جنيه إسترليني واحد «1.34 دولار» عام 1982، وتحمل ديونه ‌التي بلغت ‌نحو مليونيّ جنيه إسترليني.

وباع ​بيتس ‌نادي ⁠تشيلسي ​إلى رومان ⁠أبراموفيتش في عام 2003، مقابل 140 مليون جنيه إسترليني، وفقًا للتقارير الصحافية آنذاك، بعد أن قاد الفريق للعودة إلى دوري الأضواء، والفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي «1997 و2000»، وكأس الرابطة «1998»، وكأس الكؤوس الأوروبية «1998»، وإعادة ترسيخ مكانته بين كبار الأندية الإنجليزية.

واتسمت شخصية بيتس بالعدائية، وكان ⁠يكتب ملاحظات في برنامج يوم المباراة ‌يُهاجم فيها أشخاصًا، ‌وفي عام 2002، رُفعت ضده ​دعوى قضائية بتهمة التشهير بعدما ‌وصف إحدى مجموعات المشجعين بأنهم «طفيليات».

وبعد بيع ‌حصته في تشيلسي، تولى بيتس رئاسة نادي ليدز عام 2005، وأمضى نحو ثمانية أعوام مالكًا للنادي.