«NBA».. سبيرز يُمدد عقد ويمبانياما

أعلن نادي سان أنطونيو سبيرز الأمريكي تمديد عقد الفرنسي فيكتور ويمبانياما، لاعب الفريق الأول لكرة السلة، لعدة أعوام، من دون الكشف عن التفاصيل الزمنية والمالية الخاصة بالعقد الجديد.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وبثّ نجم دوري «NBA» للمحترفين، منشورًا عبر حساباته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، جاء فيه: «عائلة سبيرز، ‌أنا هُنا ‌كي أبقى، ​مهما ‌كلف ⁠الأمر».

وأصبح ​ويمبانياما، صاحب الـ22 عامًا، أصغر ⁠فائز بجائزة أفضل لاعب دفاعي في الموسم الماضي، وساعد في قيادة سبيرز إلى نهائيات دوري المحترفين، لكنه خسر أمام نيويورك نيكس ⁠في خمس مباريات.

وسجل اللاعب الفرنسي، ‌الذي ‌كان الاختيار الأول ​في مشروع ‌انتقاء لاعبيّ الدوري الأمريكي للمحترفين ‌لعام 2023، متوسطًا هو الأعلى في مسيرته، بلغ 25 نقطة، و11.5 استحواذ على الكرات المرتدة، ‌و3.1 تمريرة حاسمة، في 64 مباراة خلال الموسم التمهيدي.

ونفذ ⁠ويمبانياما، الذي يبلغ طول قامته 2.24 متر، متوسط 3.08 تصدٍ للرميات، و1.03 انتزاع للكرة من المنافس في المباراة الواحدة، ليُصبح سابع لاعب فقط في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين يحقق متوسطًا لا يقل عن ​25 نقطة، ​و10 كرات مرتدة، وثلاثة تصديات خلال موسم واحد.