الاتحاد الألماني ينتظر موافقة ريد بول

توصل الاتحاد الألماني لكرة القدم ويورجن كلوب إلى اتفاق مشترك لتولي الأخير منصب مدرب المنتخب الأول لـ«المانشافت»، إلّا أن هذا الاتفاق لا يزال بحاجة إلى موافقة جهة عمل كلوب الحالية، مجموعة ريد بول، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة، السبت.

وذكر الاتحاد في بيانه: «عقد بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد، ونائبه هانز يواكيم فاتسكه، اجتماعًا تمهيديًا معمقًا مع يورجن كلوب في نيويورك، الجمعة، لبحث إمكانية تعيينه مدربًا فنيًا للمنتخب الوطني».

وأضاف: «خلال هذا الحوار البنّاء، تم التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط الرئيسة لعقد محتمل. وستُستأنف المناقشات الأسبوع المقبل. ويُبدي الطرفان ثقة في إمكانية إتمام المفاوضات بنجاح، شريطة الحصول على موافقة ريد بول، جهة عمل كلوب الحالية».

وختم: «يجب أن يحظى أي عقد محتمل بموافقة نهائية من مجلس الإشراف والجمعية العمومية للاتحاد الألماني لكرة القدم».

ومنذ استقالة يوليان ناجلسمان عقب خروج ألمانيا على يد الباراجواي بركلات الترجيح «3ـ4 و1ـ1 في الوقتين الأصلي والإضافي» من دور الـ 32 في مونديال 2026، بات كلوب «59 عامًا» المرشح المفضل لدى الاتحاد لخلافته.

وبعد فترات ناجحة في تدريب ماينتس وبوروسيا دورتموند، وتحوّله إلى أسطورة في ليفربول، حيث فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020، منهيًا بذلك غيابًا دام 30 عامًا عن منصات التتويج، بعد عام واحد من تتويجه بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وغادر كلوب ليفربول في يونيو 2024 بعد تسعة مواسم قاده خلالها للفوز بالعديد من الألقاب.

ومنذ الأول من يناير 2025، يعمل كلوب مديرًا عالميًا لكرة القدم لدى ريد بول، حيث يشرف على مختلف الأندية التابعة لعلامة مشروبات الطاقة النمساوية.

وتعيش الكرة الألمانية أزمة غير مسبوقة، حيث تعرضت لثلاث هزائم تواليًا في كأس العالم، فخرج «المانشافت» من الدور الأول عامي 2018 و2022، ومن دور الـ32 في النسخة الحالية.