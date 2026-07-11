ماركيز ينطلق أولا في جائزة ألمانيا الكبرى

سيطر الإسباني مارك ماركيز، درّاج فريق دوكاتي، بطل العالم الحالي، السبت، على التجارب التأهيلية لسباق جائزة ألمانيا الكُبرى، الجولة الـ 11 من بطولة العالم للدراجات النارية فئة «موتو جي بي».

وقال ماركيز، بعد انتهاء التجارب التأهيلية: «كان هدفي الانطلاق من الصف الأول، لكن البدء من المركز الأول، وخاصة تسجيل أسرع لفة هُنا في زاكسنرينج، أمر رائع».

وتقدم ماركيز على شقيقه الأصغر أليكز من دوكاتي ـ جريزيني، والإيطالي فابيو دي جانأنتونيو، سائق دوكاتي ـ في آر46.

وتُعد هذه المرة التاسعة في الفئة الأولى ينطلق فيها ماركيز من المركز الأول على حلبة «زاكسنرينج» الألمانية، ليُصبح أول دراج في التاريخ يحقق هذا الإنجاز.

وحجز ماركيز مكانه في مقدمة خط الانطلاق بتسجيله رقمًا قياسيًا جديدًا لأسرع لفة على الإطلاق بزمن 1:19.041 دقيقة.

ويسعى الدرّاج الإسباني المُلقب بـ«ملك الحلبة» صاحب الـ33 عامًا، الأحد، إلى تحقيق فوزه الـ13 على الإطلاق على الحلبة الألمانية، والـ10 له في فئة «موتو جي بي».

ويُمكّن الفوز السائق الإسباني معادلة رقمين قياسيين يحملهما الأسطورة الإيطالية جياكومو أجوستيني، وهما أكبر عدد من الانتصارات في سباق واحد «13» وأكبر عدد من الانتصارات على الحلبة ذاتها في الفئة الأولى «10».

وشهدت التجارب التأهيلية الأخيرة قبل السباق الرئيس، الأحد، تعرض الإيطالي ماركو بيتسيكي، سائق أبريليا، لحادث قوي، أُصيّب فيه بكسر في عظمة الترقوة اليُسرى، وسيخضع لعملية جراحية قريبًا، وفق ما أعلنه فريقه.

وبعد أسبوعين من تعرضه لحادث بسرعة 200 كم/ساعة في هولندا من دون أن يُصاب بأذى، فقد بيتسيكي هذه المرة السيطرة على الجزء الخلفي من دراجته بسرعة تزيد عن 130 كم/ساعة، وانقلب فوق مقودها «انقلاب جانبي» قبل أن يسقط مرة أخرى على المسار، ثم يرتد عدة مرات في الحصى.

ويحتل بيتسيكي، البالغ من العمر 27 عامًا، الذي هيمن على انطلاقة البطولة، بعدما فاز بأربعة سباقات، منها الثلاثة الأولى الافتتاحية، حاليًا المركز الثاني في الترتيب، بعد أن تخلى في هولندا عن الصدارة لمصلحة زميله الإسباني خورخي مارتين.

واكتفى مارتين باحتلال المركز التاسع في التجارب خلف بيتسيكي قبل حادثه، الذي بات الآن خارج المنافسة لبقية عطلة نهاية الأسبوع.