المرة الثانية.. باتن وهيليوفارا بطلا زوجي «ويمبلدون»

أحرز الثنائي البريطاني هنري باتن، والفنلندي هاري هيليوفارا، لاعبا التنس، لقبهما الثالث في البطولات الكبرى ​معًا، بعد الفوز بنتيجة 7-6 و7-6 على ماتي بافيتش ومارسيلو أريفالو، ليتوجا بلقب زوجي الرجال في بطولة «ويمبلدون» لكرة المضرب، للمرة الثانية، السبت.

وقال هيليوفارا، ‌الذي توج للمرة الأولى ببطولة ​«ويمبلدون» ‌عام ⁠2024 خلال العام ​الأول ⁠من شراكته مع باتن: «هذه هي اللحظات التي طالما حلمت بها، اللعب على الملعب الرئيس في ويمبلدون. لكن تحقيق ذلك مرتين، وبهذا الأداء الرائع، يجعلني أشكر هنري لكونه أفضل شريك في العالم».

ولم تشهد المباراة أيّ فرصة لكسر الإرسال، إذ حافظ كل لاعب على إرساله لتتجه كل مجموعة إلى شوط فاصل، نجح فيهما باتن وزميله الفنلندي في حسم الفوز ‌بالمباراة.

وأسهمت ضربات هيليوفارا السريعة من على الشبكة، والإرسال القوي من باتن في التقدم خلال المباراة بنتيجة ⁠4-1 في الشوط الفاصل للمجموعة الأولى.

وحاول بافيتش ‌وأريفالو الاستفادة إلى أقصى ‌حد من خطأ مزدوج من باتن لتقليص ​الفارق، لكن الثنائي المصنف ‌السادس أخفق في ذلك.

وواصل باتن وهيليوفارا الضغط من ‌أجل كسر إرسال منافسيهما في المجموعة الثانية، واقتربا من تحقيق ذلك عندما وصلت النتيجة إلى التعادل عند 4-4 و5-5، لكن بافيتش وأريفالو صمدا في الشوطين، ما أجبرهما على خوض شوط ‌فاصل آخر.

وبعد أن ارتطمت ضربة أريفالو بالشبكة، منح إرسال من باتن التقدم له وهيليوفارا ⁠بنتيجة 3-0، ⁠وهو الأمر الذي شكل عبئًا كبيرًا لم يتمكن بافيتش وأريفالو، الفائزان ببطولة فرنسا المفتوحة لعام 2024، من تجاوزه.