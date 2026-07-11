الأرجنتين تتوعد سويسرا بذكرى 12 عاما

يواجه المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، حامل اللقب، بقيادة نجمه الأسطوري ليونيل ميسي، سويسرا، صباح السبت، في كنساس، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم 2026، بذكريات مباراة محتدمة جرت قبل 12 عامًا في البرازيل، عندما كسر هدف أنخيل دي ماريا في الوقت الإضافي مقاومة الأوروبيين في النهاية، ليتقدم فريق ليونيل ميسي إلى الدور التالي.

وبدأت الأرجنتين، التي يُشرف على تدريبها ليونيل سكالوني، مشوارها نحو الاحتفاظ بلقب كأس العالم بطريقة سلسة، ساعية لأن تُصبح أول منتخب منذ البرازيل عام 1962، ينجح في الفوز بالبطولة مرتين متتاليتين، لكن مع دخولها الأدوار الإقصائية، بدأت بعض نقاط الضعف بالظهور، بعدما واجهت صعوبات كبيرة أمام الرأس الأخضر، المشارك للمرة الأولى في تاريخ المونديال، ثم أمام مصر.

ويُعد ميسي، الذي احتفل بيوم ميلاده الـ39 عامًا، خلال دور المجموعات، مصدر الإلهام للمنتخب الأرجنتيني، حيث أنقذت عبقريته الفريق مرارًا من مواقف صعبة.

وتُعيد مباراة ربع النهائي على ملعب «أروهيد» ميسي إلى المكان الذي سجّل فيه ثلاثية في المباراة الأولى للأرجنتين في النسخة الجارية، عندما فازت على الجزائر 3ـ0.

ويتساوى مهاجم إنتر ميامي الأمريكي مع الفرنسي كيليان مبابي برصيد ثمانية أهداف في صراع الحذاء الذهبي، كما أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 21 هدفًا في مسيرته بفارق هدف واحد أمام مهاجم ريال مدريد الإسباني.

ومع ذلك، أمام المنتخب السويسري، المعروف بتنظيم خطوطه بقيادة مراد ياكين، مدرب الفريق، والمخضرم جرانيت تشاكا، قائد المنتخب، فرصة لاستغلال أيّ علامات إرهاق لدى الأرجنتينيين وإزعاجهم في مواجهة ملعب «أروهيد» في كانساس سيتي.

وفي حال فازت الأرجنتين على سويسرا، فستواجه إنجلترا أو النرويج في نصف النهائي، علمًا أن إسبانيا تُلاقي فرنسا في دور الأربعة في دالاس، الثلاثاء المقبل.