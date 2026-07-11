التجربة الأولى.. الأهلي يستعرض بثمانية أهداف

اكتسح فريق الأهلي الأول لكرة القدم نظيره بينتسجاو زالفيلدن النمساوي بنتيجة 8ـ0، السبت، في أولى مبارياته التجريبية خلال معسكره الجاري في مدينة زالفيلدن ضمن تحضيراته للموسم الجديد.

وتناوب على أهداف الفريق الأهلاوي البرازيلي ريكاردو ماتياس «هدفان»، وموسى أبوبكر «هدفان»، وهدف لكل من الأرميني إدوارد سيبرتسيان، وصالح أبو الشامات، ومشعل العتيبي، وياسين الزبيدي.

وبدأ الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، اللقاء بتشكيلة أساسية ضمت: سلمان الجدعاني في حراسة المرمى، زكريا هوساوي، البلجيكي ماتيو دامس، محمد سليمان، محمد عبد الرحمن، الفرنسي فالنتين أتانجانا، ومواطنه إنزو ميو، صالح أبو الشامات، الأرميني إدوارد سبيرتسيان، البرازيلي ماتيوس جونسالفيس، ومواطنه ريكاردو ماتياس.

أما قائمة الاحتياط، فتألفت من: علي باخشوين حارس المرمى، سامي الحربي، وأسامة الدغمة، ريان حامد، وائل الجهني، سعد بالعبيد، زياد ملا، فيصل فلاتة، إبراهيم عزام، سالم عبد الله، ياسين الزبيدي، مشعل المطيري، موسى أبوبكر.

وفي الشوط الثاني، أجرى يايسله عددًا من التغييرات، أبرزها دخول مشعل المطيري وياسين الزبيدي وموسى أبوبكر الذين سجلوا أربعة أهداف منها اثنان لموسى.

وتبقت مباراة تجريبية واحدة للفريق الأهلاوي في النمسا، ستكون أمام هولشتاين كيل الألماني 15 يوليو الجاري، وبعدها يغادر إلى البرتغال لبدء مرحلة ثانية من المعسكر تمتد حتى 28 من الشهر الجاري، وتتضمن أربع مواجهات تجريبية أمام ريو آفي وفيتوريا جيماريش، بورتيمونينسي، وفولهام.

ويتأهب الفريق الأهلاوي لموسم حافل بالتحديات المحلية والقارية والدولية، فعلى الصعيد المحلي يخوض منافسات دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، أما خارجيًا، فيشارك في دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة لكأس القارات للأندية 2026 «إنتركونتيننتال».