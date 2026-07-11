قبل رحلة ماربيا.. «حافلة» تنقل الفتح إلى الرياض

يغادر فريق الفتح الأول لكرة القدم الأحساء، الأحد، عبر الحافلة متجهًا إلى الرياض العاصمة السعودية، استعدادًا لرحلة ماربيا الإسبانية مقر المعسكر الإعدادي الخارجي، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر نفسه أن الفتح سيغادر إلى ماربيا الإسبانية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض الإثنين.

ومن المقرر أن يتضمن البرنامج الإعدادي عددًا من المباريات التجريبية قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

وذكرت «الرياضية» الخميس الماضي نقلًا عن مصادرها الخاصة أن إدارة الفتح اقتربت من إعلان التعاقد مع السعودي خالد العطوي، لتولي تدريب الفريق الأول الموسم الجديد.

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة النادي «النموذجي» وقع اختيارها على العطوي، بعد دراسة العديد من ملفات المدربين، ولمعرفته السابقة بدوري روشن، بعد أن خاض تجربة مع الاتفاق.