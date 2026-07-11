فاسيلي يحمي عرين الدرعية في روشن

وقعت إدارة نادي الدرعية مع البوسني نيكولا فاسيلي، حارس مرمى منتخب بلاده الأول لكرة القدم، لتمثيل الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد، وفق ما نشره حساب «الرياضية - عاجل» السبت.

وأوضح المنشور أن حارس المرمى وقع عقدًا يمتد لموسمين بعد اجتيازه الفحص الطبي في مدينة هامبورج الألمانية.

ويُعد فاسيلي حارس مرمى منتخب بلاده الأساسي إذ شارك في المباريات الأربع بكأس العالم 2026 استقبل خلالها 8 أهداف ولم يخرج بشباك نظيفة في البطولة التي ودعها من دور الـ32 أمام الولايات المتحدة.

ووُلد حارس المرمى في مدينة موستار 2 ديسمبر 1995، ويبلغ من العمر 30 عامًا، ويتميز بطول يصل إلى 193 سم.

وبدأ فاسيلي مسيرته الكروية مع زرينيسكي موستار البوسني، قبل أن يخوض تجارب مع عدة أندية داخل بلاده، مرورًا بنورنبرج الثاني الألماني، وزوريا لوهانسك الأوكراني، ليستقر منذ عام 2021 مع سانت باولي الألماني، إذ فرض نفسه حارسًا أساسيًا وأسهم في صعود الفريق إلى «البوندسليجا».

على الصعيد الدولي، تدرج فاسيلي في جميع الفئات السنية لمنتخب بلاده، قبل أن يسجل ظهوره الأول عام 2021، ويصبح لاحقًا الحارس الأساسي، مشاركًا في نحو 30 مباراة دولية حتى عام 2026.

وخلال مسيرته شارك حارس المرمى في 294 مباراة استقبلت شباكه حينها 380، فيما خرج بـ80 مرة بشباك نظيفة وفق موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.