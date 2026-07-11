«جراحية» تمدد غياب شراحيلي عن الاتحاد

يستمر غياب أحمد شراحيلي، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عن المشاركة في التدريبات لفترة أخرى، بعد تعرضه لإصابة جديدة سيخضع على إثرها لعملية جراحية الأسبوع المقبل، حسبما كشف عنه ناديه السبت.

وذكر النادي، في حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أنَّ الفحوصات الطبية التي أجراها شراحيلي قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد أظهرت إصابته بتمزق في وتر العضلة الشظوية الطويلة بالكاحل الأيسر.

وتعرض شراحيلي للإصابة أثناء تنفيذه برنامجًا تحضيريًّا فرديًّا مع مدربه الشخصي خلال فترة الإصابة، وفقًا للنادي الذي أشار إلى أنَّ هذه الإصابة جديدة في موضع لم يسبق له التعرض فيه للإصابة من قبل.

وأوضح النادي أنَّه بعد التشاور مع عدد من الاستشاريين المتخصصين في جراحة العظام وإصابات القدم والكاحل، تقرر خضوع شراحيلي لعملية جراحية الأسبوع المقبل في مدينة بورتو البرتغالية على يد استشاري متخصص في هذا النوع من الإصابات.

وكان شراحيلي قد عاد تدريجيًّا إلى المشاركة في الموسم الماضي بعد إجرائه عملية جراحية في الرباط الصليبي، إذ خاض 20 مباراة في مختلف المسابقات، علمًا بأن ظهوره الأخير بقميص «النمور» يعود إلى 4 مايو الماضي حينما شارك في مواجهة الخلود ضمن الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي، وبعدها جلس بديلًا في مباراتين، قبل أن يغيب عن الجولتين الأخيرتين من الدوري، نظير معاناته من إصابة في الركبة.

من جهة أخرى، غاب عبد الرحمن العبود، جناح الفريق الجداوي، عن التدريبات، السبت، بعد منحه إذنًا من قبل الجهازين الإداري والفني للوجود إلى جانب والدته التي خضعت لعملية جراحية.

وواصل الاتحاد تحضيراته على ملعبه تحت قيادة مدربه الألماني ينز فيسينج ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للموسم الجديد، وتليها مرحلة ثانية تتضمن معسكرًا خارجيًّا في مدينة ماربيا الإسبانية، ينطلق الإثنين المقبل ويستمر حتى 31 يوليو الجاري، ويخوض خلاله الفريق ثلاث مباريات تجريبية اثنتان أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ولاس بالماس الإسباني، أما الثالثة فسيتم الإعلان عنها لاحقًا.

ويفتتح الفريق الاتحادي موسمه بمواجهة الجزيرة الإماراتي على ملعب الأخير في أبو ظبي العاصمة، 11 أغسطس المقبل، ضمن الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.