كوفنتري يضم تشاونا من بيرنلي

عزز فريق كوفنتري سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز صفوفه بالجناح لوم تشاونا من بيرنلي بموجب عقد يمتد لخمسة أعوام، مقبل 20 مليون جنيه إسترليني بحسب مصادر إعلامية.

انضم تشاونا «22 عامًا» إلى بيرنلي قادمًا من لاتسيو العام الماضي، وسجل ثلاثة أهداف في 32 مباراة خاضها خلال موسمه الوحيد هناك.

تدرج تشاونا في أكاديمية رين وسجل ظهوره الأول مع الفريق الأول بالدوري الفرنسي قبل الانتقال إلى ديجون على سبيل الإعارة.

وانتقل اللاعب لاحقًا إلى إيطاليا، وسجل ستة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 35 مباراة مع ساليرنيتانا، قبل أن يشارك في 11 مباراة بالدوري الأوروبي مع لاتسيو.

ويبدأ كوفنتري مشواره بالدوري الممتاز خارج ملعبه أمام أرسنال حامل اللقب في 21 أغسطس المقبل.