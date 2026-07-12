المنتشري يدير الاتحاد

عيَّنت إدارة نادي الاتحاد حمد المنتشري في منصب مدير الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الرياضي الجديد، حسبما كشف الحساب الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، السبت.

وأوضح النادي، في بيانه: «يعد المنتشري أحد أبرز نجوم النادي عبر تاريخه، إذ حقق العديد من الإنجازات مع الاتحاد والمنتخب السعودي، إلى جانب ما يمتلكه من معرفة عميقة بثقافة النادي وقيمه».

وأضاف البيان: «تمنى فرانك كابو، المدير الرياضي، التوفيق للمنتشري في مهمته الجديدة، معربًا عن ثقته في قدرته على الإسهام في دعم الفريق خلال المرحلة المقبلة».

يذكر أنَّ «الرياضية» نشرت 18 أبريل الماضي، نقلًا عن مصادرها الخاصة، أنَّ إدارة الاتحاد تتمسك بالمنتشري للعمل داخل النادي في الموسم المقبل.

ولعب المنتشري «43 عامًا» طيلة مسيرته في الاتحاد قبل اعتزاله بسبب إصابة في الظهر عام 2016.

وحصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2005، وحقق لقب الدوري السعودي ثلاث مرات، ودوري أبطال آسيا مرتين، وشارك في كأس العالم للأندية، كما مثَّل المنتخب السعودي في مونديال 2006.