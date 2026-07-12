فرنسا تتدرب دون صليبا وأوباميكانو

بقي المدافعان الفرنسيان وليام صليبا، الذي يعاني من آلام متكررة في الظهر، ودايو أوباميكانو، الذي تعرض لإصابة في القدم، تحت الرعاية الطبية، السبت، خلال الحصة التدريبية للمنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم في جامعة بنتلي قرب بوسطن، وذلك قبل ثلاثة أيام من نصف نهائي كأس العالم أمام إسبانيا، الثلاثاء.

ومع ذلك، فإن الحالة الصحية لثنائي قلب الدفاع الفرنسي لا تثير أي قلق لدى الجهاز الفني، الذي يمكنه الاعتماد على قائده كيليان مبابي، الذي خرج مصابًا في كاحله خلال ربع النهائي ضد المغرب، لكنه كان حاضرًا بالفعل في الحصة التدريبية.

وخلال ربع الساعة المفتوحة لوسائل الإعلام، ركض النجم الفرنسي بشكل خفيف حول الملعب برفقة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا أمام المغرب، بينما غاب قلبا الدفاع ومايك مينيان، الذي تدرب مع بقية حراس المرمى.

أما اللاعبون البدلاء تدربوا بشكل طبيعي تحت قيادة جي ستيفان، مساعد المدرب ديدييه ديشامب.

وكان صليبا وأوباميكانو قد خضعا بالفعل لبرنامج تدريبي مخفف من قبل الجهاز الفني في بداية البطولة بعد المباراة الأولى لفرنسا ضد السنغال «3ـ1».

ويتبع مدافع أرسنال، الذي يعاني من آلام متكررة في الظهر منذ عدة أشهر، برنامجًا خاصًا يحرمه بانتظام من المشاركة في التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يجري المنتخب الفرنسي حصة تدريبية أخرى صباح الأحد في جامعة بنتلي قبل السفر إلى دالاس بعد الظهر.