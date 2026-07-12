مصدر في الفتح: الأهلي يتصل.. والنصر لم يطلب

تلقت إدارة نادي الفتح اتصالات رسمية من نظيرتها في الأهلي، من أجل التعاقد مع نايف مسعود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لمصادر فتحاوية.

وأوضحت المصادر ذاتها أنَّ إدارة الفتح لم تتلقَّ حتى الآن أي عرض رسمي من نادي النصر لضم اللاعب، رغم ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن اهتمامه بالحصول على خدماته.

وبيَّنت المصادر أنَّ الإدارة الفتحاوية لن تستعجل في حسم مستقبل اللاعب، إذ تتمسك بالحصول على المقابل المالي الذي تراه مناسبًا قبل اتخاذ أي قرار بشأن انتقاله.

وأشارت المصادر إلى أنَّ نايف مسعود يرغب في خوض تجربة احترافية جديدة، لكنه يضع مصلحة نادي الفتح في المقام الأول، ويترك حسم مستقبله لما تسفر عنه المفاوضات بين الناديين.

ويعد نايف مسعود، صاحب الـ25 عامًا، من خريجي مدرسة نادي القادسية، ومثَّل على مستوى الفريق الأول نادي الخليج على سبيل الإعارة، ثم انتقل إلى الفتح صيف 2024، حيث شارك في 25 مباراة بدوري روشن الموسم الماضي.