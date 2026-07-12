البحراوي.. سابع مغربي في التعاون

أعلنت إدارة نادي التعاون، السبت، رسميًّا تعاقدها مع المغربي يونس البحراوي، لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاثة مواسم تنتهي 2029 مع أفضلية التجديد موسمًا إضافيًّا.

وكتب النادي القصيمي، في حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «يونس البحراوي جاهز لكتابة أولى سطوره مع التعاون، لتبدأ رحلة مليئة بالشغف والعطاء لإسعاد مدرج الذئاب».

ويأتي التعاقد مع البحراوي تأكيدًا لما أشارت إليه «الرياضية» قبل نحو خمس ساعات من حسم الصفقة رسميًّا، إذ عنونت: «مليون ينقل بطل العالم إلى التعاون»، وأوضحت في سياق الخبر، نقلًا عن مصادر خاصة، أنَّ إدارة نادي التعاون أتمت إجراءات التعاقد مع المغربي يونس البحراوي، قادمًا من فريق كوكب مراكش الأول لكرة القدم، الصيف الجاري.

وذكرت المصادر ذاتها أنَّ قيمة انتقال المهاجم «مواليد 2005» بلغت مليون يورو، إضافة إلى بند يضمن لنادي كوكب مراكش الحصول على 30 في المئة من قيمة أي بيع مستقبلي لعقد اللاعب لأي نادٍ آخر، مضيفة أنَّ اللاعب صاحب الـ 21 عامًا والمتوَّج بلقب بطل العالم تحت 20 عامًا أغسطس الماضي سيسافر إلى مدينة ميرلو الهولندية، مقر معسكر الفريق، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الفحوصات الطبية قبل الانخراط في التدريبات الجماعية.

وفي الموسم الماضي، لعب البحراوي 20 مباراة في الدوري المغربي، نجح خلالها في تسجيل أربعة أهداف وقدَّم ثلاث تمريرات حاسمة.

وبات البحراوي سابع لاعب مغربي ينضم إلى صفوف التعاون خلال مسيرته في دوري المحترفين بعد عبد الرزاق حمد الله وأشرف المهديوي، اللذين ينشطان مع «سكري القصيم»، إضافة إلى عبد الحميد صابيري، صلاح الدين عقال، منير الحمداوي، وفيصل فجر الذين ارتدوا قميص التعاون في مواسم سابقة.