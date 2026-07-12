مالديني يقود مشروع المنتخب الإيطالي

عيَّن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم باولو مالديني، القائد التاريخي السابق لميلان، السبت، مديرًا فنيًّا في محاولة لإعادة البناء بعد فشل المنتخب الأول في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

وأوضح الاتحاد الإيطالي، في بيان مقتضب: «بكل ارتياح، يعلن جوفاني مالاجو، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أنَّ باولو مالديني وافق على تولّي منصب المدير الفني للاتحاد».

وسينضم إلى مالديني البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي السابق لناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وميلان، بصفته مستشارًا.

وسيتولى مالديني «58 عامًا» أيضًا رئاسة «كلوب إيطاليا»، الهيئة المشرفة على جميع المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها العمرية، للرجال والسيدات، في منصب غير مسبوق داخل الاتحاد الإيطالي يمنحه صلاحيات واسعة على مختلف القرارات الرياضية.

وقال مالاجو: «لطالما كان مالديني هدفي.. اعتقدتُ أنَّه الشخص المناسب للإشراف على القطاع الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الذي يشمل ليس فقط المنتخب الأول، بل أيضًا جميع منتخبات الشباب».

وأضاف: «على مدار أسبوعين، ناقشنا جميع المشاريع بتفصيل دقيق، وأخبرني مالديني على الفور أنَّه سيسعده إشراك ليوناردو مستشارًا، لأن العمل واسع النطاق، ويتطلب جهدًا كبيرًا، ويمثل تحديًا. أنا سعيد بذلك، لأنني أكنّ احترامًا عميقًا لليوناردو. إنهما وجهان لعملة واحدة، فهناك التزام لمدة أربعة أعوام يجب أن يقودنا من الآن وحتى عام 2030، وصولًا إلى كأس العالم المقبلة، مرورًا ببطولة أوروبا».

وتتمثل مهمة مالديني الأولى في إعادة إحياء المنتخب الذي غاب عن النسخ الثلاث الأخيرة من نهائيات كأس العالم. وعلى الرغم من تتويجه بلقب كأس أوروبا عام 2021، فقد «الأتزوري» مكانته بين كبار اللعبة منذ نهاية العقد الأول من الألفية.

كما سيتولى الإشراف على إصلاح منظومة تكوين اللاعبين الشباب، ومنح المواهب الشابة دورًا أكبر في الدوري المحلي الذي بات يعتمد بشكل متزايد على التعاقد مع لاعبين أجانب. وسيكون عليه، بالتعاون مع مالاجو الذي انتُخب في نهاية الشهر الماضي رئيسًا للاتحاد، العثور سريعًا على خليفة للمدرب جينارو جاتوزو، الذي استقال عقب خسارة نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال 2026 أمام البوسنة والهرسك بركلات الترجيح نهاية مارس الماضي.

وسيكون المنتخب أمام خامس تغيير في منصب المدرب منذ 2023، بعد روبرتو مانشيني، ولوتشانو سباليتي، وجاتوزو، إضافة إلى سيلفيو بالديني الذي تولي المهمة في المباريات التجريبية خلال يونيو.

ويبرز اسم مدرب نابولي السابق أنطونيو كونتي بقوة لخلافة جاتوزو، إذ سبق له قيادة المنتخب بين عامي 2014 و2016، وهو حاليًّا من دون نادٍ بعد رحيله عن نابولي عقب موسمين على رأس الجهاز الفني.

وخاض مالديني مسيرته الكروية كاملة بقميص ميلان بين عامي 1985 و2009، حيث توِّج بسبعة ألقاب في الدوري الإيطالي وخمسة ألقاب بدوري الأبطال.

وعلى الصعيد الدولي، شارك في 126 مباراة وسجَّل سبعة أهداف، وخاض أربعة نهائيات لكأس العالم وثلاث نسخ من كأس أوروبا، وكانت أبرز إنجازاته الدولية بلوغ نهائي مونديال 1994 ونهائي كأس أوروبا 2000، حيث خسر المنتخب اللقبين.