NBA.. مورانت يخطط على مسح صورة «الرجل السيئ»

ذكر جا مورانت، المُشارِك مرتين في مباراة كل النجوم في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA، أنَّه يتطلّع إلى فرصة لبدء صفحة جديدة مع فريق بورتلاند ترايل بلايزرز، بعدما انتقل إليه في صفقة تبادل من ممفيس جريزليز في يونيو.

وأوضح مورانت، في تصريحاته لمجموعة من الصحافيين خلال الدوري الصيفي للرابطة في لاس فيجاس، أنَّ لديه ما يقدمه أكثر من صورة «الرجل السيئ» التي ارتبطت به جزئيًّا بسبب إيقافه مرتين عام 2023، بعد ظهوره في مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يستعرض سلاحًا ناريًّا.

وقال مورانت: «لقد فعلت ما فعلته في الماضي، لكن تم معالجة الأمر والتعامل معه بالفعل. لا أفهم لماذا بعد مرور أعوام، لا يزال هذا الموضوع هو محور الحديث، على الرغم من أنَّه لم يحدث أي شيء منذ ذلك الحين». وأضاف: «لو كنت فعلًا ذلك الشخص، لما كنتم تتحدثون معي الآن. لما كنت هنا».

ومنذ أن اختاره ممفيس في المركز الثاني من درافت الدوري لعام 2019، أظهر مورانت لمحات من التألق ونال جائزة أفضل لاعب مبتدئ عام 2020، وبلغت معدلاته 22.4 نقطة و7.4 تمريرة حاسمة و4.6 متابعة في المباراة الواحدة مع جريزليز على مدى سبعة مواسم، وصل خلالها الفريق إلى الأدوار الإقصائية أربع مرات.

وأوقفه جريزليز لمباراة واحدة في نوفمبر الماضي بعد مشادة على الخط الجانبي مع المدرب الفنلندي توماس إيسالو، لكن أكبر متاعبه في موسم 2026 كانت بسبب الإصابات في الساق والكاحل والمرفقين، التي حدّت من مشاركته إلى 20 مباراة.

وقال اللاعب، البالغ 26 عامًا: «أشعر بأنني بحالة رائعة.. في خضم تكهنات الانتقال التي أحاطت بي لعدة أشهر، حرصت على البقاء في أفضل جاهزية».

وتابع: «سأتمكن من إظهار نسخة مختلفة مني لمشجعي بورتلاند. الأمر أشبه بالبدء من جديد. على مر الأعوام تطورت كثيرًا وتعلمت الكثير وأصبحت أتعامل مع الأمور بشكل مختلف الآن. أشعر بنضج أكبر، وأنا مستعد للعمل».