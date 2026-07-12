تراجع عن الاعتزال.. كورتوا يطالب باستراحة دولية

أبدى تيبو كورتوا، حارس مرمى المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، استعدادًا لمواصلة مسيرته الدولية، لكنه يرغب في الحصول على استراحة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكان كورتوا، الذي استبدل في قرار مثير للجدل خلال الخسارة 1ـ2 أمام إسبانيا في دور الثمانية بكأس العالم الجمعة، صرح خلال البطولة بأنه يفكر في اعتزال اللعب الدولي.

لكن حارس ريال مدريد الإسباني «34 عامًا»، الذي خاض 115 مباراة دولية منذ ظهوره الأول في 2011، أصبح الآن مستعدًا للبقاء مع المنتخب إذا ضمن تخفيف جدول مبارياته.

وقال في تصريحات صحافية، السبت: «أشرت بالفعل إلى أنني أرغب في عام أكثر هدوءًا، حيث يمكنني البقاء في مدريد خلال دوري الأمم للتركيز على التعافي. وبهذه الطريقة، يمكن أن يلعب سيني لامان أو مايك بيندرز أو مارتن فانديفورت» في إشارة إلى البدائل المحتملة.

وأوضح كورتوا، الذي جرى تبديله بسبب شعوره بوخزة في ساقه خلال مباراة إسبانيا، وشهد كيف أفلت بديله لامان الكرة من يديه مما سمح لإسبانيا بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 88: «إذا قبلت بلجيكا ذلك، فسأكون مستعدًا للاستمرار».

وأضاف: «من المؤسف أن أضطر إلى الخروج في مباراة مميزة كتلك. كنت أشعر بحالة جيدة للغاية في الشوط الثاني، وقمت ببعض التصديات. تريد البقاء على أرض الملعب في لحظات كهذه».

واستطرد: «لكنني نفذت ركلتي مرمى، وفي الثانية شعرت بألم في عضلة الفخذ رباعية الرؤوس. فأبلغتهم أنني لم أعد قادرًا على تنفيذ ركلات المرمى الطويل وكان بإمكاني البقاء، لكن المدرب قال لي إذا لم أكن في كامل لياقتي، فسيستبدلني.. لا مشكلة في ذلك. الفريق يأتي أولًا، بالطبع».

وأبدى كورتوا تعاطفه مع لامان، البالغ 24 عامًا، الذي تحمل جزءًا من اللوم في خسارة بلجيكا: «من المؤسف، بالطبع، أن سيني لم يتمكن من الإمساك بالكرة. لكن هذه هي اللعبة. ذهبت إليه لأعانقه. لا يوجد الكثير مما يمكنك قوله في لحظة كهذه».

وأضاف: «إنه مجرد سوء حظ، لكن سيني حارس مرمى ممتاز. أمامه مستقبل مشرق، ولحظات كهذه تجعلك أقوى. لا ينبغي لومه على ذلك. هذا جزء من اللعبة».

وتبدأ بلجيكا مشوارها في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة إيطاليا في روما 25 سبتمبر المقبل.