«Black Ops» تتصدر مبيعات بلايستيشن

تصدرت لعبتا «Call of Duty: Black Ops وCall of Duty: Black Ops II» قائمة الألعاب الأكثر مبيعًا على متجر بلايستيشن.

وجاءت الصدارة عقب إطلاقهما على أجهزة «PS4 وPS5»، متفوقتين على عدد من الإصدارات الحديثة، من بينها «EA SPORTS FC 26 وAssassin’s Creed Black Flag Resynced وGrand Theft Auto VI».

ويأتي هذا الصعود، على الرغم من أنَّ اللعبتين تنتميان إلى جيل سابق من السلسلة، في وقت تسيطر فيه عادة الإصدارات الجديدة على قوائم المبيعات.

وتنظر شركات النشر إلى هذه الخطوة كفرصة جديدة لإحياء ألعابها الكلاسيكية.