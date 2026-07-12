المرة الثانية.. جاسييف بطل العالم في الملاكمة

احتفظ الروسي مراد جاسييف بلقب الوزن الثقيل من رابطة الملاكمة العالمية «WBO» بعد أن أطاح بالألماني بيتر كاديرو خلال الجولة السادسة في النزال الذي جمع بينهما، السبت، في موسكو، العاصمة الروسية.

واستسلم فريق كاديرو وأنهى النزال على حلبة «في تي بي أرينا» بعد أن تعرض الألماني لسلسلة من اللكمات المتتالية وهو محاصر عند الحبال، ليرفع جاسييف رصيده إلى 34 فوزًا مقابل هزيمتين ويحتفظ باللقب للمرة الأولى.

وكان الألماني، الذي تلقى بذلك الهزيمة الثانية في 25 نزالًا، بديلًا للملاكم الفرنسي توني يوكا، الذي انسحب قبل أيام بسبب إصابة في الظهر.

وكان جاسييف «32 عامًا» أحرز لقب رابطة الملاكمة العالمية في ديسمبر الماضي بعد فوزه على البلغاري كوبرات بوليف، ويتصدر حاليًّا التصنيف في فئة الوزن الثقيل، وذلك عقب تخلي الأوكراني أولكسندر أوسيك عن أحزمته العالمية، ما أدى إلى إعادة ترتيب المنافسة على الألقاب في هذه الفئة.