بيلينجهام يحلق بالإنجليز إلى مربع المونديال

قاد جود بيلينجهام، نجم المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، «الأسود الثلاثة» إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد تسجيله هدفين، قلب بهما تأخر منتخبه أمام النرويج إلى انتصار 2ـ1 بعد التمديد إلى شوطين إضافيين خلال المواجهة التي جرت في ميامي ضمن دور الثمانية، الأحد.

وبلغ المنتخب الإنجليزي دور الأربعة للمرة الرابعة في تاريخ مشاركاته المونديالية.

وافتتح المنتخب النرويجي النتيجة عبر أندرياس شييلدروب «36»، وردَّ المنتخب الإنجليزي بهدفين بواسطة بيلينجهام، الأول في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، والثاني بعد مرور ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الإضافي الأول.

ورفع بيلينجهام رصيده إلى ستة أهداف في النسخة الجارية، في ثاني ثنائية على التوالي له بعد الأولى في مرمى المكسيك 3ـ2 في ثمن النهائي، وأصبح في سن 23 عامًا و12 يومًا ثاني أصغر لاعب يسجل هدفين أو أكثر في مباراتين متتاليتين ضمن الأدوار الإقصائية للنهائيات بعد الأسطورة البرازيلي بيليه عام 1958 «17 عامًا و249 يومًا».

ويلتقي المنتخب الإنجليزي في نصف النهائي، الأربعاء، في أتالانتا مع نظيره الأرجنتيني «حامل اللقب» أو السويسري اللذين يلتقيان لاحقًا في كانساس سيتي في ختام ربع النهائي.