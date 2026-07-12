نوسكوفا.. بطلة ويمبلدون

أصبحت ليندا نوسكوفا ثالث تشيكية تفوز بلقب فردي السيدات في بطولة ويمبلدون لكرة المضرب في آخر أربعة أعوام، بعد تغلبها السبت على مواطنتها كارولينا موخوفا في المباراة النهائية على ملاعب نادي عموم إنجلترا بجنوب غرب لندن. وجاء فوز نوسكوفا «21 عامًا» لتواصل سلسلة الأبطال في النسخة التاسعة على التوالي للبطولة. وسلَّمت الأميرة كاثرين أميرة ويلز درع بطولة نوسكوفا، التي باتت خامس تشيكية تفوز بلقب ويمبلدون، بعد ماركيتا فوندروسوفا «2023»، بيترا كفيتوفا «2011 و2014»، الراحلة يانا نوفوتنا «1998»، مارتينا نافراتيلوفا «1978 و1979»، قبل أن تتحوّل للعب بالجنسية الأمريكية. (الفرنسية ورويترز)