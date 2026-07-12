العبور الرابع

بلغ المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم نصف نهائي المونديال للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أن حوَّل تأخره بهدف أمام نظيره النرويجي إلى فوز 2ـ1 عقب التمديد، فجر الأحد، في ربع نهائي كأس العالم 2026. (الوكالات)