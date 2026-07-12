صفقة الغنام الاتحادية.. مبلغ مالي وإعارة الشنقيطي وهوساوي

اقترب خالد الغنام، لاعب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، من ارتداء قميص الاتحاد بعد توصُّل الطرفين إلى اتفاقٍ، يقضي بانتقال الجناح الدولي إلى النادي الجداوي، حسبما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وطبقًا للمصادر ذاتها، تتضمَّن صفقة الغنام، بخلاف المبلغ المالي، إعارةَ الثنائي حامد الشنقيطي، حارس المرمى، وعبد الإله هوساوي، لاعب الوسط، إلى النادي الشرقي لمدة موسمٍ واحدٍ.

وأبدى الشنقيطي وهوساوي موافقتهما على الرحيل إلى الاتفاق، وفق المصادر، التي رجَّحت أن تُحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة في حال حُسمت الأمور بصفةٍ رسميةٍ من قِبل مسيِّري النادي الجداوي.

وكانت «الرياضية» كشفت، نقلًا عن مصادرَ خاصَّةٍ 5 يوليو الجاري، عن أن إدارة نادي الاتفاق اشترطت الحصول على 40 مليون ريال، تُسدَّد دفعةً واحدةً للموافقة على بيع عقد خالد الغنام، جناح الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية، موضحةً أن الإدارة الاتفاقية تنازلت عن ثمانية ملايين ريال من قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، الذي يبلغ 48 مليونًا، لتسهيل إتمام الصفقة، مضيفةً أن نادي الاتحاد بات يتقدَّم سباق التعاقد مع الغنام، الذي يتصدَّر قائمة خيارات الفريق الغربي لتدعيم صفوفه وسط تحركاتٍ لحسم الصفقة قبل 5 أغسطس المقبل، موعد انتهاء صلاحية الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

وانضمَّ الغنام «25 عامًا» إلى نادي الاتفاق، يناير 2024، بموجب عقدٍ يمتدُّ حتى 30 يونيو 2028، وخطَّطت إدارة النادي على تمديد عقده مع تحسين مزاياه المالية، ورفع قيمة الشرط الجزائي بعد المستويات اللافتة التي قدَّمها الموسم الماضي بهدف تحصينه من العروض المستقبلية، لكن قيود الرقابة المالية حالت دون إتمام ملف التجديد.

وشارك الغنام في 20 مباراةً بقميص الاتفاق الموسم الماضي، وأسهم في 20 هدفًا بتسجيله 13، وصناعته سبعة أهداف.