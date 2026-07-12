«فيفا»: كرة هدف بيلينجهام لم تلمس سلك الكاميرا

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم عدم وجود دليلٍ يدعم المزاعم بأن هدف التعادل للمنتخب الإنجليزي في مباراته التي انتهت بالفوز على النرويج 2ـ1 بعد التمديد ضمن ربع نهائي كأس العالم 2026، كان ينبغي أن يُلغى حيث بدا أن الكرة اصطدمت بسلك كاميرا خلال بناء الهجمة.

واحتجَّ لاعبو النرويج لدى الحكم الفرنسي كليمان توربان عقب هدف جود بيلينجهام في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول الذي منح التعادل 1ـ1 على ملعب هارد روك في ميامي، فجر الأحد.

وأظهرت اللقطات لركلة المرمى التي نفَّذها أوريان نيلاند، حارس المرمى، وبدأت منها اللعبة التي أدَّت إلى الهدف الإنجليزي، أن مسار الكرة بدا وكأنه تغيَّر فجأةً قبل أن تهبط في طريق إيليوت أندرسون، لاعب وسط إنجلترا.

وحسبَ قوانين كرة القدم، كان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى إيقاف اللعب، واستئنافه بإسقاط الكرة، لكنَّ «فيفا»، أوضح أن جهازَ استشعارٍ مدمجًا داخل الكرة، وهي التقنية ذاتها التي استُخدمت لإلغاء هدفٍ في خسارة كرواتيا أمام البرتغال في الأدوار الإقصائية سابقًا في البطولة، أظهر عدم وجود أي إشارةٍ إلى اصطدام الكرة بالسلك.

وجاء في البيان: «قبل هدف إنجلترا في الدقيقة 45+2 ضد النرويج، لم يُظهر جهاز الاستشعار في الكرة المتصلة أي ذروةٍ في نبض الكرة أثناء وجودها في الهواء، بالتالي لا يوجد أي دليلٍ على أن الكرة لامست السلك العلوي، وغيَّرت مسارها».