فينورد يخسر بوس 90 يوما

خسر نادي فينورد الهولندي خدمات الأسترالي جوردان بوس، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، لمدة ثلاثة أشهرٍ بعد إصابته في الركبة خلال منافسات كأس العالم 2026، إثر خضوعه لجراحةٍ ناجحةٍ، السبت.

ووُضِعَت ركبة اللاعب اليسرى في دعامةٍ بعد خروجه مصابًا إثر التحامٍ قوي خلال الشوط الأول من خسارة أستراليا أمام مصر بركلات الترجيح ضمن دور الـ 32 في دالاس، 3 يوليو.

وشارك بوس «23 عامًا» منذ البداية بجميع مباريات أستراليا في المونديال بعد أن تجاوز سلسلةً من الإصابات الخطيرة في عضلات الفخذ الخلفية.

وانتقل اللاعب إلى فينورد قادمًا من فيسترلو البلجيكي، وسجل أربعة أهدافٍ في 36 مباراةً خلال موسمه الأول مع الفريق.