السنغال تقيل مدرب المنتخب

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم إقالة بابي تياو، مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، بعد الخروج من كأس العالم عبر دور الـ 16.

وخسرت السنغال أول مباراتين في دور المجموعات أمام فرنسا والنرويج، وأهدرت تقدمها على بلجيكا ‌0ـ2 قبل خمس ⁠دقائق من نهاية المباراة ‌ضمن دور الـ 32، لتخسر ‌2ـ3 في الشوطين الإضافيين.

وكان ‌من المقرَّر أن يبدأ تياو، البالغ 45 عامًا، تنفيذ عقوبة الإيقاف لمدة خمس مبارياتٍ، خلال سبتمبر، ‌مع انطلاق تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027 بعد أن ⁠أشار ⁠للاعبيه بالخروج من الملعب احتجاجًا على ركلة جزاءٍ، حصل عليها المغرب في المباراة النهائية التي جرت في الرباط.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الفرنسي باتريك فييرا، الفائز بكأس العالم، ضمن المرشحين الأوفر حظًّا لتولي المنصب.

ويعقد الاتحاد السنغالي مؤتمرًا صحافيًّا، الإثنين المقبل.