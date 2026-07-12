توخيل: أرهقونا.. وبيلينجهام عالمي

أكد الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، فجر الأحد، أن فريقه كان محظوظًا بعد أن تخطى النرويج بصعوبةٍ 2ـ1 عقب التمديد، وبلغ نصف نهائي كأس العالم 2026.

ولم يكن توخيل الغاضب في مزاجٍ للاحتفال بعد أن ضَمِن هدفا جود بيلينجهام الفوز الثاني لـ "الأسود الثلاثة" إثر التأخر في مباراةٍ متوتِّرةٍ على ملعب هارد روك في ميامي.

وقال الألماني في مقابلةٍ على أرض الملعب عقب لحظاتٍ من فوز الإنجليز: "جعلنا الأمور صعبةً جدًّا جدًّا على أنفسنا اليوم، لكنْ النتيجة رائعةٌ. بلوغ نصف النهائي أمرٌ مذهلٌ. لست سعيدًا بالأداء، والالتزام موجودٌ، لكنْ طريقة لعبنا جعلت الأمور صعبةً جدًّا علينا. لقد لعبنا بشكلٍ عشوائي مع كثيرٍ من الحذر، كما أن السرعة لم تكن كافيةً. كنا محظوظين اليوم".

وشدَّد توخيل على أن فريقه في حاجةٍ إلى التحسُّن إذا ما أراد التقدُّم أكثر في البطولة قائلًا: "نحن في حاجة إلى أن نتحسَّن. الآن وقت الاحتفال، والعيش في اللحظة. أمامنا ثلاثة أيامٍ". في إشارةٍ إلى مباراة نصف النهائي، الأربعاء المقبل.

وعند سؤاله على قناة "آي تي في" بعد المباراة، التي كان فيها منقذًا لـ "الأسود الثلاثة" بتسجيله هدفين، ردَّ بيلينجهام على تصريحات توخيل: "نعم، حسنًا، لا يهم. الأمر صعبٌ على أرض الملعب. إنها مباراةٌ مرهقةٌ. كل اللاعبين خاضوا مباراةً قويةً. أفكاري وتقديري يذهبان إلى اللاعبين على أرض الملعب الذين قدَّموا مواجهةً رائعة".

وعند إعادة طرح هذه التصريحات عليه في المؤتمر الصحافي، أجاب توخيل: لا أحد يشكِّك في ذلك، "في إشارةٍ إلى الحرارة والجهد". وتابع: "أنا معجبٌ بالعمل الذي أدَّاه اللاعبون، وبجهودهم، وبإيمانهم بأنفسهم، وبقدرتهم على تجاوز الصعوبات، والتشبُّث بالأمل، وإيجاد طرقٍ للفوز. هذا فعلًا في أعلى المستويات، ولن يتلقُّوا أبدًا ما يكفي من الثناء على ذلك، لكنني أيضًا مدرب كرة قدمٍ، وأعتقد أنه يمكننا اللعب بشكلٍ أفضل. بشكلٍ عامٍّ، لا أرى أنها كانت مباراةً على مستوى عالٍ جدًّا. لقد قدَّمنا عروضًا أفضل من قبل". مشدِّدًا على وجهة نظره.

كذلك أجاب عن سؤالٍ حول الهدف الأول لإنجلترا الذي جاء بعد لمس الكرة كابل كاميرا بالقول: "هناك شريحةٌ داخل الكرة، يمكنها أن تُخبرك إذا ما لامستها شعرةٌ، كما نعلم منذ مباراة كرواتيا والبرتغال. يفترض أن تكون قادرةً على إخبارك إن كان ذلك قد حدث. لم أكن على علمٍ بالأمر، ولم أرَ شيئًا".

وكال توخيل المديح على بيلينجهام بقوله: "أداءٌ عالمي من لاعبٍ عالمي. في لحظاتٍ كبيرةٍ جدًّا وحاسمةٍ، كان في القمة تمامًا".