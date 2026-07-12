الأرجنتين تنهي أحلام سويسرا بثلاثية

بلغ المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، حامل اللقب، الدور نصف النهائي لكأس العالم 2026 بتخطيه بشقِّ الأنفس نظيره السويسري "المنقوص عدديًّا" 3ـ1 بعد التمديد لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1ـ1، فجر الأحد، في مدينة كانساس سيتي الأمريكية، ليضرب موعدًا مع إنجلترا في أتلانتا، الأربعاء المقبل.

وافتتح أليكسيس ماك أليستر التسجيل للأرجنتين برأسيةٍ عقب ركنيةٍ، لعبها القائد ليونيل ميسي في الدقيقة 10، وعادلَ دان ندويي النتيجة لسويسرا "67"، لتمتدَّ المباراة إلى شوطين إضافيين، شهدا إحراز خوليان ألفاريز الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 112، والبديل لاوتارو مارتينيز الثالث "120+1".

وأنهت سويسرا المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المهاجم بريل إيمبولو من قِبل الحكم البرتغالي جواو بينييرو إثر العودة إلى حكم الفيديو المساعد VAR حيث تلقَّى بطاقةً صفراءَ ثانية بداعي التمثيل بعد أولى في الدقيقة 44.

وكرَّست الأرجنتين، التي بلغت الدور نصف النهائي للمرة الثالثة في آخر أربع مشاركاتٍ، عقدتها لسويسرا، إذ لم تخسر أمامها في ثماني مواجهاتٍ "أربعة انتصاراتٍ، ومثلها من التعادلات".